不甘與直播主女友分手 男竟闖屋偷錄「性愛」音檔

郭男不甘與直播主女友分手，竟闖女方住處偷錄音，甚至揚言散布，台北地檢署考量雙方和解，今處分緩起訴。（記者黃捷攝）

2019-11-18 11:54:32

〔記者黃捷／台北報導〕北市郭姓男子與去年與直播主女友端端（化名）同居，分手後他不甘心，竟闖入女友住處偷手機、偷錄音，還揚言要把錄到的「性愛」音檔散佈出去，因而挨告侵入住宅、竊盜、妨害秘密、恐嚇等罪。事後郭男承諾賠償16萬元，端端同意和解撤告，台北地檢署遂處分緩起訴1年。

檢警調查，郭男與端端分手，卻一直不滿與其他異性過從甚密，去年多次找她吵架，還兩度爆發肢體衝突，郭男還持鑰匙闖入端端住處，不僅偷走端端手機，還把自己手機放在端端家中偷錄音。

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郭男後來取回手機時，發現真的錄到端端與其他男性「翻雲覆雨」的聲音，立刻傳訊息給端端：「我有妳的音檔，想聽聽看嗎？」端端原不以為意，反嗆：「來啊！」郭男隨即表示：「妳確定？後面有妳呻吟的聲音」甚至恐嚇要把音檔傳給端端的直播粉絲及家人，端端這才知道家中被偷錄音。

端端忍無可忍報警，提告傷害、侵入住宅、竊盜、妨害秘密、恐嚇、強制等罪，郭男被檢警傳訊後承認犯行，並表示願意和解，當庭交出16萬元。端端也同意和解撤告，由於竊盜、恐嚇、強制罪部分屬非告訴乃論，不能撤告，檢察官遂處分緩起訴1年。

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