麻豆被摸胸舔肩掀裙 色葛哥：帶動現場氣氛

示意圖。非本新聞人物。

2019-11-18 06:24:29

〔記者楊政郡／台中報導〕人妻小夏擔任棚拍模特兒，攝影師阿國在車上以開玩笑口吻說「胸部可不可以讓葛哥（哥哥）摸一下」，拍攝現場舔肩、摸胸、捏臀，又掀裙突襲式拍照，阿國辯稱這是要帶動現場氣氛，小夏回家告訴老公，老公氣得牙癢癢提告求償，法官說帶動現場氣氛也不需摸胸、舔肩、摸臀等，判阿國要賠償小夏老公1萬元。

小夏老公指出，今年7月2日阿國為了追求他老婆小夏，假藉載她在太平區某處棚拍，在車上問小夏：「胸部可不可以讓葛哥（即被告）摸一下」，到拍攝現場兩次伸手至小夏舞衣內摸胸及臀部，還噁心的伸舌頭舔小夏肩膀兩次，又突襲方式掀起小夏舞裙，連續按下快門拍照，現場小夏多次反映不舒服拒絕，被告都不理會。

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小夏事後質疑阿國、表達不滿，阿國還是稱：「好可愛捏」、「就是不給我拍是嘛？故意要調我喔？」、「不管啦，我就是想要拍啦」、「我需要你惜惜～哈哈」等，小夏老公認為阿國還在調情，已侵犯他配偶權，請求損害賠償30萬元。

阿國辯稱，沒有性騷擾，對話記錄是斷章取義，無所謂追求或不當行為，他與小夏僅見過1次面，原告請求精神慰撫金過高等語。

法官審酌兩人LINE對話紀錄，小夏說「昨晚一直做惡夢，回想那天你手兩次摸我胸部還往內摸，噴水在我身上還不斷摸屁股，把你推開跟你說不要碰，你還笑著說：讓哥哥摸一下嘛。當天還舔我的肩，我推開了，你還繼續摸我身體。」，被告回稱，都是為了要帶動氣氛。

台中簡易庭法官認為，被告辯稱為引導及帶動氣氛，雖然人像拍攝，攝影師及模特兒間的溝通及姿勢、動作引導，進而掌控拍攝氛圍，攝影師常用言語指揮、姿勢示範，給予拍攝指令，但也不需碰觸模特兒身體，縱有碰觸身體，僅限於非隱私部位的角度糾正，如果已經引起不悅，且具爭議部位，絕對不適當。被告觸摸胸部、臀部、舔肩，顯然不適當，原告是小夏配偶，上述性騷擾行為，顯已破壞原告夫妻間共同生活的完整和諧，侵害配偶的身分法益，且情節重大，審酌雙方財力及地位，以賠償1萬元為適當。

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