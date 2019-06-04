性侵I奶女模拍裸照 「攝淫師」嗆︰專業一點

2019-06-04

〔記者張文川／台北報導〕29歲業餘攝影師莊杰達，與「I」罩杯女模小倩（化名）約到摩鐵外拍，卻強行性侵，還逼她拍攝5分鐘裸照，小倩不情願，莊還嗆說：「我找妳是來拍照的，專業一點」；一、二審皆依強制性交罪判莊男4年徒刑，最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

莊杰達 判刑4年定讞

判決指出，2016年10月9日，莊男先匯款支付1萬8000元旅拍酬勞，載小倩抵摩鐵後，先要求小倩泡澡放鬆，她誤以為要在浴室拍照而照辦；莊男尾隨進入說要幫她按摩，剛摸到肩膀就被拒絕，遂退出浴室。

小倩泡完澡裹浴巾回房，以為要換裝、拍照，莊男竟強推她上床性侵10分鐘，完事後還厚顏要求繼續拍照，喝令她擺性感姿勢、變換動作，小倩為求自保，不情願地配合，莊男對表情不滿意，喝斥「我找妳是來拍照的，專業一點。」

案發後，小倩傳LINE斥責莊男「我從來沒被強迫過，現在看到床就覺得恐怖」，莊道歉稱「都是我的錯，抱歉；我太衝動了；除了對不起，沒有其他辦法彌補」；小倩心中陰影揮之不去，男友作證說她常做惡夢驚嚇哭醒，有去看精神科，不敢再接外拍。

高院認為，小倩指控前後一致，事發1年後作證，面對辯護律師連番質問，小倩憶起往事仍止不住哭泣、發抖，一度崩潰哭說「我不記得、全部忘記了」等受創後反應；加上莊男的LINE道歉，認定控詞可信。

高院勘驗莊男拍的15張小倩照片，發現她表情木然、動作生硬，和她以往的旅拍照片神情大相逕庭，法官採信她說已毫無心思拍照的說法，認定她確實剛遭性侵，迫於情境不敢反抗，只好屈從求脫身。

莊男堅稱是兩情相悅且有付錢，質疑小倩當下未呼救、隔一陣子才報案的動機；小倩說是後來聽說又有人受害，她很自責，才站出來揭發、提醒注意，1萬8千元是早已談妥的拍照工作費。

二審認莊男辯詞陷入「理想被害人」迷思，並非每個被害人都一定會當下呼救、事後立即驚慌報警，認定莊男不尊重模特兒的專業，判有罪。

I罩杯#女模#「攝淫師」#外拍

外拍性侵示意圖

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法