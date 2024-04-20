情郎傳授「情侶互動」變成教導上床 初戀女崩潰

小芳指控初戀情郎廖男性侵害，她強調「我要廖男教我情侶之間該要怎麼互動，並不是叫廖男教我上床」。（情境照）

2024/04/20 10:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕沒談過戀愛的女子小芳，2022年認識育有2子的油漆工廖男，兩人第二次約會，廖男把小芳帶到商務旅館休息，小芳希望自己初戀情郎廖男，傳授她情侶的互動之道，不料，廖男卻教導她上床，性侵害小芳得逞，思想保守的小芳，為此罹患適應障礙症，並有輕生想法，台中地院審理時，廖男全盤否認性侵害，法官不採信辯詞，依強制性交罪判處3年2月徒刑，可上訴。

判決書指出，小芳（化名）於2022年，認識國中畢業、單身但育有2子的油漆工廖男，兩人同年8月5日，首度約會時牽手逛街，同年月11日第二次約會，在台中火車站見面後，廖男立刻將小芳帶到商務旅館休息，並強行企圖性侵害，小芳哭泣說「你說過不強迫我的」、「我不要」，廖男仍侵害得逞，小芳當天晚上由朋友陪同報警，台中地檢署依強制性交罪起訴。

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台中地院審理時，廖男辯稱僅擁抱、親吻與撫摸小芳，沒有強制性交犯行，而且是小芳同意到商務旅館休息，他當時想摸小芳下體，小芳說不要，他就住手了，兩人也就離開旅館。

小芳則說，兩人首次見面後，她告訴廖男，「我的思想比較保守，沒有辦法接受婚前性行為」，第二次見面時，她想法很單純，去旅館就是休息，因廖男戀愛經驗豐富，她是第一次戀愛，廖男是她的初戀，「我要廖男教我情侶之間該要怎麼互動，並不是叫廖男教我上床」，廖男強行性侵害時，她哭泣拒絕說「你說過不會強迫我的」，廖男卻說「我會負責的，我會戴套」。

小芳說，兩人離開旅館，她不斷告訴自己，「廖男喜歡我，我喜歡廖男，所以我們做這些事情都正常的」，才會跟廖男逛街吃麵線，但她返家後，覺得自己宛如行屍走肉。

台中地院法官認為，小芳案發後被通報有企圖輕生想法，醫師也診斷她罹患「混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症」，廖男辯稱沒有性侵害，顯然與事實不符，不足採信，另外，小芳曾傳訊息質問廖男，「你今天這樣真的嚇到我了」、「我真的還沒有心理準備。如果準備好了我一定會投出愛的信號」，廖男回答「我們可能不一樣世界的人」、「對不起」，更能證明廖男性侵害屬實。

法官強調，廖男觸犯強制性交罪，且否認犯行，尚未與小芳和解或賠償損害，判處廖男3年2月徒刑，可上訴。

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