假港女遊說黃金投資買賣 碩士工程師千萬存款慘被詐乾

歹徒先透過FB搭訕被害人。（記者姚岳宏翻攝）

2019-11-17 13:22:24

〔記者姚岳宏／台北報導〕桃園一位林姓工程師在臉書認識自稱來自香港的張姓女子，雙方互加LINE好友後展開交往，沒多久，張女遊說林男下載一款可做黃金期貨交易的手機APP程式，並稱她自己已由此賺了不少錢，林男不疑，從8月底開始，陸續匯款10餘筆逾1200萬元，當本月中旬他想把黃金賣出轉為現金，卻發現APP帳號遭停權不能使用，張女也人間蒸發，始知受騙上當。

刑事局指出，此類「假交友投資」詐騙手法，高風險被害族群特徵：年齡介於30-50歲、具大學以上學歷居多，顯示被害人有一定社經地位或為白領階層，警方呼籲民眾務必提高警覺，別被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心。

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據了解，遭騙的林男是電子業工程師，有碩士學歷，自稱來自香港的張女是在7月底主動加他臉書為好友，隨即透過LINE每天與他攀談獻殷勤，取得林男信任後，推薦他下載一款「Meta Trader4外匯交易」的手機APP程式，表示可由此操作香港的期貨及黃金買賣。

張女聲稱她本身也使用這個APP作期貨及黃金買賣投資賺了很多錢，林男很相信張女說法，從8月底至11月中旬共陸續匯款10餘筆逾1200萬元至對方帳戶做黃金買賣投資，直到林男想將投資的黃金賣出轉為現金，發現APP帳號遭到停權不能使用，詢問該公司客服皆無回應，張女再也聯絡不上後才知受騙上當。

警方提醒，近年投資詐騙有持續增加趨勢，以108年1至10月財損金額「逾百萬元假投資」案件約500件，其中以「直接與人接觸」佔56.1％最多，其次就是「網路詐騙」佔39.2％，「網路詐騙」管道又以「假交友型」最多，被害人幾乎都是透過臉書或其他交友軟體認識對方，獲得投資海外基金、石油或合資賭場等訊息，進而匯款遭詐騙；有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙專線查證。

歹徒誆稱賺錢引誘被害人繼續加碼投資。（記者姚岳宏翻攝）

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