為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

謊稱弟兄太太生產沒錢付 冒牌將軍詐財GG了

新北地檢署依詐欺取財罪嫌起訴余男。 （記者陳慰慈攝）

新北地檢署依詐欺取財罪嫌起訴余男。 （記者陳慰慈攝）

2019-11-15 17:27:27

〔記者陳慰慈／新北報導〕有詐欺前科的余姓男子著軍用外套出現在醫院，左臂還有國防部及總統府字樣臂章，謊稱是金門金龍部隊將軍，弟兄太太生產無錢支付產房費，向其他候診民眾借款，聲稱等副官到了就能還錢，林姓民眾誤信借了余男8500元，事後才發現被騙，新北地檢署今依詐欺取財罪嫌起訴余男。

去年6月11日上午10時許，余男到新北市板橋區亞東醫院4樓產房外，向其他候診民眾佯稱，他是金門金龍部隊將軍，因金門醫療資源匱乏，不定期要帶官兵家屬到本島生產，弟兄在產房內陪太太，無法繳付生產費用，他手邊錢又不夠，開口向民眾借錢，謊稱只要等副官中午趕到就能還錢，林姓民眾信以為真，借了余男8500元，事後余男卻未依約還錢，林男才驚知被騙。

庭訊時，余男坦承詐欺；檢方勘驗醫院監視器畫面，發現余男當天刻意身著類似軍用外套的大衣，外套左胸還有國防部臂章，左手臂也有總統府字樣臂章，並與林男談話，認定其犯行。

檢方指出，余男2015年就曾謊稱缺錢做心臟手術，在國軍桃園總醫院醫療大樓病房向病友借款4200元，遭判刑8月，出獄後又故技重施，痛批他利用醫院氛圍，向不特定民眾借錢，破壞社會善良風俗，毫無悔改之意，建請法院加重其刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
剝皮酒店再現！「水蜜桃」3年詐千萬 2主嫌收押
2019-05-24 19:48

剝皮酒店再現！「水蜜桃」3年詐千萬 2主嫌收押
惹上「五鬼」？誆稱改運詐近800萬 他爽買股票、開賓士
2019-03-22 10:40

惹上「五鬼」？誆稱改運詐近800萬 他爽買股票、開賓士
大竹北「皇普雲鼎」 公開即熱銷

大竹北「皇普雲鼎」 公開即熱銷
獨家》「不祭改就會死！」婦遭狠詐500多萬 傾家蕩產
2019-03-01 00:35

獨家》「不祭改就會死！」婦遭狠詐500多萬 傾家蕩產
五分埔成衣生意不好做 老闆竟「轉行」當起詐騙集團首腦
2019-11-14 11:55

五分埔成衣生意不好做 老闆竟「轉行」當起詐騙集團首腦
中壢城市故事館　漫步「壢景町」秋意濃

中壢城市故事館　漫步「壢景町」秋意濃
歡慶雙11送LINE Point？輸入LINE帳號小心被盜！
2019-11-10 20:15

歡慶雙11送LINE Point？輸入LINE帳號小心被盜！
虛擬Q幣連環騙！公務員兄妹遭詐逾150萬 挺身舉發
2019-11-06 23:43

虛擬Q幣連環騙！公務員兄妹遭詐逾150萬 挺身舉發

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播