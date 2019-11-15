謊稱弟兄太太生產沒錢付 冒牌將軍詐財GG了

新北地檢署依詐欺取財罪嫌起訴余男。 （記者陳慰慈攝）

2019-11-15 17:27:27

〔記者陳慰慈／新北報導〕有詐欺前科的余姓男子著軍用外套出現在醫院，左臂還有國防部及總統府字樣臂章，謊稱是金門金龍部隊將軍，弟兄太太生產無錢支付產房費，向其他候診民眾借款，聲稱等副官到了就能還錢，林姓民眾誤信借了余男8500元，事後才發現被騙，新北地檢署今依詐欺取財罪嫌起訴余男。

去年6月11日上午10時許，余男到新北市板橋區亞東醫院4樓產房外，向其他候診民眾佯稱，他是金門金龍部隊將軍，因金門醫療資源匱乏，不定期要帶官兵家屬到本島生產，弟兄在產房內陪太太，無法繳付生產費用，他手邊錢又不夠，開口向民眾借錢，謊稱只要等副官中午趕到就能還錢，林姓民眾信以為真，借了余男8500元，事後余男卻未依約還錢，林男才驚知被騙。

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庭訊時，余男坦承詐欺；檢方勘驗醫院監視器畫面，發現余男當天刻意身著類似軍用外套的大衣，外套左胸還有國防部臂章，左手臂也有總統府字樣臂章，並與林男談話，認定其犯行。

檢方指出，余男2015年就曾謊稱缺錢做心臟手術，在國軍桃園總醫院醫療大樓病房向病友借款4200元，遭判刑8月，出獄後又故技重施，痛批他利用醫院氛圍，向不特定民眾借錢，破壞社會善良風俗，毫無悔改之意，建請法院加重其刑。

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