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靈骨塔詐騙案抗告成功 基檢成功聲押2嫌禁見

基隆地檢署偵辦靈骨塔詐騙案，向法院聲押許姓主嫌（左圖），但法官裁定請回，經抗告後法官裁定羈押禁見，右邊的保時捷休旅車Macan S是許嫌以父親之名購買。（左圖翻攝許姓主嫌臉書，右圖林嘉東攝）

基隆地檢署偵辦靈骨塔詐騙案，向法院聲押許姓主嫌（左圖），但法官裁定請回，經抗告後法官裁定羈押禁見，右邊的保時捷休旅車Macan S是許嫌以父親之名購買。（左圖翻攝許姓主嫌臉書，右圖林嘉東攝）

2019-11-15 17:24:39

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦竹聯幫組長許顥翰為首的靈骨塔詐騙集團，詐騙50多名7旬老翁逾台幣1億元案，上月底聲押許與幹部陳威翰，被基隆地院以「難認被告犯罪嫌疑重大」為由，將2人無保請回；基檢不服抗告成功，今天下午再開羈押庭，法官看過檢方補強的證據後，以串證、共犯再逃等事由，裁定將2人羈押禁見。

據悉，許供稱，他還是學生，與告訴人的靈骨塔交易糾紛都僅是單純買賣，並未詐欺他們；陳則說，「不要押我，我什麼都不知道！」，但法官看過主任檢察官陳彥章提出的證據後，仍裁定將2人羈押禁見。

檢警調查，竹聯幫組長許顥翰找來幹部陳威翰經營販售靈骨塔事業公司，先取得持有塔位的被害人個資及電話，自107 年間4月間起，夥同陳姓、吳姓等集團成員，佯稱有投資人將以高價大量購買被害人持有的塔位，取得被害人信任後，再以各種話術要求被害人先繳納款項始能取得出售款項。

檢警調查，許等人若發現被害人資金不足，再安排被害人抵押借款，使被害人陸續投入畢生積蓄，致損失慘重，累計詐騙50多名被害人，得手逾台幣1億元。

陳彥章10月29日指揮基隆市警察局刑警大隊前往許姓犯嫌等涉案人員位於台北市、基隆市及新北市等辦公處所及住處共計30餘處執行搜索。

陳指揮辦案人員查扣許等人所有的保時捷休旅車Cayenne、Macan S與Lexus 等5部車輛、房地1筆及相關證物，並聲請羈押主嫌許顥翰、陳威翰與吳姓犯嫌3人，其餘13人分別請回或以2到5萬元金額交保。

基隆地院10月30日裁定許等3人均無保請回；檢方收到法院裁定後，以本案還有共犯在逃為由提起抗告；高院前天發回地院重裁，羈押庭今天下午3點召開。

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