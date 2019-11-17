真可惡！為騙錢竟謊稱母親病危要辦後事

鄭姓男子謊稱母親病危向殯葬業者詐騙，被騙業者po文提醒同業注意。（記者黃淑莉翻攝）

2019-11-17 12:28:13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕鄭姓男子到雲林一家葬儀社謊稱母親病危要準備辦喪事，詳細洽談全部流程，取得信任後，再以要先結算醫療費向業者借錢，業者到醫院要接大體等不到人才知被騙，透過殯葬業者群組提醒同業注意。

被騙的殯葬業者指出，鄭姓男子是有預謀詐騙，他先透過廟會與友人搭訕互留電話，幾天後就打電話給友人，稱其母親病危要準備辦後事，有認識的葬儀社嗎？

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業者說，友人好心帶他到店裡，由於是認識的朋友帶來不覺有異，男子到店裡也仔細詢問喪禮各項儀式，還訂了6萬元骨灰罈，並約好到彰化某家醫院接大體，細節都談好後，男子就以要直接到醫院繳清醫藥費身上錢不夠為由，開口借2萬元，離去約2分鐘又回來再借1萬元。

業者表示，鄭男離去後，他連繫配合業者到男子告知的醫院要接運大體，在院外等1個多小時，都不見鄭男蹤影，手機也關機，進醫院詢問查無此人，才驚覺遭詐騙。

業者說，他在殯葬同業群組po文及店內的監視器畫面提醒同業注意，沒想到其他縣市也有業者被騙，手法一樣且嫌犯應是同一人，業者並在群組發動肉搜後逮到嫌犯，警方訊後函送法辦。

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