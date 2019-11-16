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大老闆ATM撿到4千元大鈔硬拗拒還 加罰5千元

大老闆撿到4千元大鈔拒還，吃上官司。（情境圖）

大老闆撿到4千元大鈔拒還，吃上官司。（情境圖）

2019-11-16 09:38:44

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名公司負責人去年9月，在高雄市左營區一家銀行操作提款機，進行無摺存款時，其後方一名女子發現他腳下有4張千元大鈔，誤以為是許所掉落，撿起交給許男，許也順手收進背包內，經真正的失主調閱監視器，並透過行員向許男追討失金，但許仍拒不返還而訴警偵辦，橋頭地方法院依侵占遺失物罪判罰5000元，並沒入拾獲的4000元大鈔。

判決指出，年收入5、6百萬元的許姓公司負責人，去年9月25日11時54分許，在高市左營地區一家銀行操作提款機時，適其右方操作另台提款機的莊姓女子自皮包拿取提款卡時，掉落面額1千元之紙鈔4張至許男的腳旁，當時莊女身後一名姓名、年籍不詳的女子誤認紙鈔係許所掉落，而撿起交付給許，許隨即順手將鈔票放入其側背包內。

莊姓女子事後發覺其紙鈔遺失，向銀行職員通報，並調閱監視器錄影畫面後，聯繫許男出面還錢，但許堅稱錢是他掉的拒還，還對行員說：「妳如何證明錢是她的？」銀行因而報警處理。

許到案時表示，當天朋友請他幫忙無摺匯款1萬元，太太拿了5張1千元紙鈔給他，橘衣女子把數張1千元紙鈔交給他，誤以為是自己掉出來，當時清點是5張1千元紙鈔，與告訴人遺失的金額不符，要行員及員警去找當時撿到錢的橘衣女子。

橋頭地院傳訊相關證人，並勘驗監視器，認定許明知該千元大鈔非其所有，仍拒不返還，「法治觀念淡薄」犯侵占遺失物罪，除必須追徵沒入拾獲4000元外，再加罰5000元，全案可上訴。

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