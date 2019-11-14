女法官控分案霸凌 監院認證最高法院分案不公

楊絮雲（左）批最高法院分案霸凌，出面時曾哭倒在老公懷裡。（資料照）

2019-11-14 11:45:46

〔記者謝君臨／台北報導〕高等法院庭長楊絮雲控訴借調最高法院法官時遭「分案霸凌」，監察委員高涌誠等人歷經約1年時間調查，今天上午召開記者會表示，最高院分案存有諸多缺失，包括配套不周，人工作業異常，電腦系統缺陷等，而以違反「法定法官原則」最為嚴重，監委請司法院督促改善，並對最高院院長進行職務監督。

監委高涌誠、蔡崇義、陳師孟指出，法院事先以一般、抽象、中立的分案規則，隨機分派案件給承審法官，是「法定法官原則」的核心內容，經司法院大法官釋字第665號所肯定。

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監委說，最高院早已知彭昭芬、楊絮雲等5位法官將於2017年9月7日報到，卻事先決議除審查庭及5位法官外的所有法官，於9月辦理聲字、抗字案件，而5位法官除張競文、陳靜芬同於第6庭外，均分散於各庭，造成分案前已可特定受分案的法官，核與「法定法官原則」不符。

監委表示，最高院採限量分案制度，為達成限量分案需有相當配套措施，而配套措施是人工作業進行，縱使之後以電腦亂數配對，也無從彌補缺失。

監委調查，2017年9月楊絮雲法官受分的8案中，有人工作業異常情形，部分案件以原被告相同為由，當作相關聯案件而一併分案，但該等案件卷面並沒有相關聯案件的註記，相關人員也沒有提出相關聯案件的判斷標準。

監委指出，最高院對外雖稱電腦分案，但在限量分案制度下，需要很多人工事前作業為配套，該院相關配套未盡周全，人工作業異常，導致分案不公甚至違反「法定法官原則」，影響訴訟當事人權益及民眾對司法之信賴。

然而，監委批評，最高院院長鄭玉山對上開瑕疵與異常均知之甚詳，卻於本案調查期間未積極配合，反消極應對，甚至相關新聞稿避重就輕或與事實不符，核有違失，因此請司法院督促該院改善並對院長進行職務監督。

監委陳師孟（右起）、高涌誠、蔡崇義。（記者謝君臨攝）

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