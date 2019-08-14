女法官控遭霸凌還被酸「妳怎麼還沒哭？」 抖出被嗆時地

2019-08-14 09:08

〔記者張文川／台北報導〕前最高法院法官、現高等法院民事庭長楊絮雲，本月12日出面指控最高法院對她「分案霸凌」，還說當時的分案法官林恩山曾對她說「妳怎麼還沒哭？」林恩山當天下午強硬回應稱從未說過這句話，要求楊具體說出他是在何時何地所說；對此，楊絮雲今透過丈夫、高院庭長周盈文給出答案，稱林是在2017年10月2日晚上7時至8時許，在最高法院電梯裡對楊說的。

周盈文說，林恩山是在前年10月2日下午7時至8時許，在最高法院電梯内，對楊絮雲說：「妳怎麼還沒哭？」，楊絮雲當下回答：「我為什麼要哭？」林恩山聽了只是冷笑未接話。

周盈文說，他隨後與楊絮雲碰面，妻子向他訴說這件事，他安慰妻子，要她忍耐，並將這件事記錄下來，等待來日再予揭發。

周盈文指出，當時是楊絮雲調任最高院的第2個月，事發當天是最高法院分案日，楊絮雲繼9月11日分到8件「特殊商事案件」後，10月2日又被分到3件「特殊商事案件」，其中一件卷宗多達35大宗，另一件卷宗也多達25大宗，由4位工友用推車推來給楊絮雲，卷袋之壯觀令她至今仍印象深刻，下班時在電梯裡又遭遇分案法官的酸言酸語，更使她難以忘懷。

周盈文說：「下手霸凌者，通常在滿足瞬間快感後，很快遺忘自己的惡行；但遭霸凌者，椎心刺骨的傷害，永世難忘！」

對此，目前尚未取得林恩山回應，林在12日受訪時說：「我絕對沒說過那句話，請楊法官具體指出我是在何時、何地說了這句話」，並說他從事法官35年，也教過很多學生，「我的風評大家可以去打聽看看，我不是會說出那樣尖酸刻薄的話的人」。

楊絮雲2017年9月7日調任至最高法院民事庭擔任辦事法官，任期3年，她認為最高院沒有以電腦抽籤分案，而是以「指定分案」霸凌她，特殊商事庭共7位法官，她1個人就分到20件，其他6人一共只分到15件。

楊絮雲指控，她分到的案件包括「財政部與台新銀行間的彰銀經營權案」、「太平洋建設與太平洋百貨經營權案」、「RCA公害污染求償案」、「幸福人壽及投保中心向鄧文聰求償案」等繁重複雜案件，她忍無可忍，去年4月以照料年邁公婆為由，請調歸建高院。

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