洽公車輛暫停警備車格遭檢舉 警沒意見但法官判罰

育才派出所外警備車停車格。（取自Google）

2019-11-14 10:10:46

〔記者楊政郡／台中報導〕「檢舉魔人」連民眾暫停警備車格都檢舉！中市柯男說他到育才所洽公，前後約三分鐘，車子暫停警備車格被檢舉「停車車種不依規定」，裁罰600元，他提起行政訴訟，認為真是不通人情，他暫時停車還向值班員警告知一聲，值班員警沒意見，卻是民眾來檢舉，台中地院行政法庭法官認為，民眾檢舉無誤還是要罰。

判決書指出，柯男今年元月24日下午2時許，到二分局育才所洽公（領取通知文件），臨時把車停在警備車停車格，還向值班員警告知，但進所後承辦人不在所內，他立即離去了，前後應該約三分鐘。

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但卻收到「停車車種不依規定」裁罰600元。柯男說將車輛暫停於警備車格，時間短暫又不致影響警備車停車（照片顯示前方即尚有一空的警備車格），周遭並無人車因系爭車輛而遭受阻擋，道路暢通並無擁擠人車，違規時間亦非巔峰時段，未嚴重危害交通安全、秩序之程度，被罰得很不甘心。

法官調查，原告亦已離開駕駛座，停車不符合「上、下人、客，裝卸物品」及「保持立即行駛之狀態」之要件，而非屬「臨時停車」情形，而民眾拍照告發，確有「停車車種不依規定」等情形。

柯男的違規情形確實輕微，員警能不能通融免罰？依交通法規：「深夜時段（零至6時）停車，有本條例第56條第1項之情形。但於身心障礙專用停車位違規停車或停車顯有妨礙消防安全之虞，或妨礙其他人車通行經人檢舉者，不在此限。」，可知舉發員警就深夜時段之違規停車事實，具有免予舉發裁量權，然本件違規並非發生於深夜時段，且係因民眾檢具事證檢舉，雖然苛刻但還是依法舉發無誤，柯男請求撤銷罰單無理由，駁回。

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