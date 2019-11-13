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高科大教授妻做試管嬰兒猝死「冰屍」14年 三審判醫師無罪確定

高雄科技大學教授徐晉元的陳姓妻子，14年前因不孕，至高雄健新醫院婦產科植入多個胚胎，卻不幸輸卵管破裂休克死亡，徐男認為是醫師過失，不願將妻子屍體下葬，冰存14年以求來日洗冤，並控告3名醫師業務過失致死；最高法院今駁回上訴，3名醫師無罪確定。（示意圖）

高雄科技大學教授徐晉元的陳姓妻子，14年前因不孕，至高雄健新醫院婦產科植入多個胚胎，卻不幸輸卵管破裂休克死亡，徐男認為是醫師過失，不願將妻子屍體下葬，冰存14年以求來日洗冤，並控告3名醫師業務過失致死；最高法院今駁回上訴，3名醫師無罪確定。（示意圖）

2019-11-13 16:17:02

〔記者張文川／台北報導〕高雄科技大學教授徐晉元的陳姓妻子，14年前因不孕，至高雄健新醫院婦產科植入多個胚胎，卻不幸輸卵管破裂休克死亡，徐男認為是醫師過失，不願將妻子屍體下葬，冰存14年以求來日洗冤，並控告3名醫師業務過失致死；其中2名醫師先前已三審都獲判無罪定讞；另一林姓醫師二審一度被改判有罪，但被撤銷發回更審，更一審又改判無罪；最高法院今駁回上訴，林姓醫師也確定無罪，教授經14年纏訟追訴3位醫生刑責，最後宣告失敗收場。

高雄地檢署起訴指控，陳女因多年不孕，至高雄健新醫院婦產科求診，林姓醫師建議做試管嬰兒療程，2005年10月12日由林姓醫師為她植入4個胚胎，住院觀察2週，確認陳女懷孕，未再以直腸子宮間凹穿刺術、或是理學檢查，以確認有沒有子宮外孕，就讓她出院。

同年11月5日，陳女發現陰道出血，返回醫院急診，楊姓醫師（三審皆判已無罪確定）只對陳的子宮進行超音波檢查，發現子宮有妊娠囊，胚胎下方有出血現象，卻未以超音波檢查兩側輸卵管，只留下醫囑注射黃體素、口服動情激素。

陳女狀況未好轉，11月9日另一名林姓醫師（三審皆已判無罪確定）查房時，囑以超音波檢查，準備檢查之際，陳女突然抽筋、牙關緊閉、大小便失禁，立即轉送高醫醫院急救，陳女因左側輸卵管異位妊娠破裂，伴隨硬腦膜下出血、引發癲癇，休克死亡。高雄地檢署偵查後，依業務過失致死罪嫌，起訴2林、1楊3位醫師。

法院歷審皆判後續診治的楊姓、林姓醫師無罪確定，但高雄高分院二審認為，為陳女植入胚胎的林姓醫師，出國期間得知陳女再度因陰道出血住院，卻未提醒代理的非人工生殖專科醫師注意她的狀況，以予必要的陰道超音波檢查，以致陳女最後因休克死亡。

二審將林姓醫師改判有罪，並定10月徒刑，但被最高法院撤銷回更審；高雄高分院更一審又改判他無罪，案經上訴，最高法院今駁回上訴，全案被控的3位醫師，至此全部無罪定讞。

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