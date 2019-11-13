投縣府技工透過茶商索賄 2人遭續押

清境風景秀麗縣府強調查辦違建的決心，對葉姓技工的違法被起訴表示遺憾。照片與本新聞無闗。（記者陳鳳麗攝）

2019-11-13 10:02:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府建設處葉姓技工，負責襄助承辦清境地區違建查報、拆除業務，涉透過黃姓茶商當白手套，向兩間不合法民宿的女性業者索賄，葉男還曾對其中1女要求發生性關係但皆遭拒，另1業者假意配合交付黃男現金30萬元，黃再送錢至葉家，被廉政官人贓俱獲，南投檢方以貪污罪起訴，並將在押的兩人移審南投地院，法官昨晚裁定續押。

52歲的葉姓男子，擔任南投縣府建設處使用管理科違章第二組技工，負責襄助辦理清境地區違建查報、拆除業務，鎖定兩家不合法民宿業者，謊稱只要兩女答應其提出的條件，可確保不查報、不拆除，讓她們得以繼續營業。

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南投地檢署檢察官在起訴書中指出，葉男先在今年2月4日除夕夜找以貨櫃屋當民宿的女業者，要他與其發生性關係就不查報，但該女拒絕。後來葉男陸續用LINE電話與該女業者聯絡，再度保證該女每年給他10萬元及插乾股，以及陪睡，但該女仍拒絕。

葉男後來又找上另1名沒有民宿登記證、在農地蓋民宿的女性業者，要求對方讓他插乾股就不會被拆除，該女業者拒絕後，他在今年5月下旬擬具縣府違建補照通知單，請不知情的技佐用印後發函給這名女業者。

葉男後來與賣茶葉的黃男配合，擔任其索賄白手套再給其好處，再找這名沒有民宿登記證的女性業者，要她用30萬元向黃男買30斤茶葉，還要再花6到18萬向黃男買1斤6000元的茶葉，作為黃男的報酬。

該女假意配合，與黃男約定7月23日碰面，交給他現金30萬元，黃男隨後即開車去找葉男，在葉男家門口被廉政官持搜索票當場扣得30萬元和手機等物。

葉男與黃男都否認索賄，兩人經檢察官聲押獲准，檢察官昨日以貪污罪嫌起訴，並將葉男與黃男移審，南投地院法官昨晚裁定續押。

南投縣府建設處對葉姓技工向清境民宿業者索賄一事表示，葉男誤判縣府查辦拆除清境違建的決心，對其非法行為表示難過與遺憾，也會度告誡同仁絕不能違法。

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