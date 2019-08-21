握晉升機會向10教官索賄 中市教育局前主任輕判3年4月定讞

2019-08-21 11:14

〔記者張文川／台北報導〕前台中市政府教育局學生事務室主任林宜宏，利用負責辦理高中職主任教官遴選、遷調、晉升的機會，開口向10名有晉升資格候選人索賄，其中3人共交付25萬元賄款，另7人拒絕行賄；一審依不違背職務收賄罪將林判刑6年，但二審認為林收錢後隨即警醒在「做惡業」，退還賄款並自首，法官考量他犯罪所得輕微且已全數退還或繳回，拒絕行賄的7人也獲林的推薦而晉升，林並未從中做梗，因此減刑輕判3年4月、褫奪公權4年。最高法院今駁回上訴確定。

判決指出，林宜宏於2017年辦理教育部軍訓教官晉升校級各階職務推薦、遴選，主導權力落在他身上，林竟抓住機會索賄，分別趁單獨約詢的時候，以「選舉到了需要經費」或做功德為由，明示、暗示符合升遷資格的教官「認桌」，每桌索價5萬元。

吳姓少校教官同年4月在路口交付裝有5萬元現金的茶葉禮盒給林，林又要求他再認2桌10萬元，但吳婉拒；魏姓少校女教官也被要求認1桌，魏答應交付2至3萬元，但沒付錢，只在獲得推薦後，送他一盒2000元的茶葉禮盒；黃姓少校也在星巴客咖啡館交付選舉贊助經費20萬元，但拒絕林加碼要求的10萬元。

這3位教官都已獲緩起訴確定，另有7名中校、少校教官向林表明婉拒行賄。一審判林宜宏6年有期徒刑。

二審台中高分院認為，林宜宏因母親罹乳癌、裝人工關節，家有房貸與兒子學費，自身有眼疾和黃斑部水腫，產生難以持續工作養家的恐慌，一時心生貪念而鑄錯，但收錢後隨即警醒在「做惡業」，自行退款賄款給教官，且毫不遲疑自首，並繳回3組禮盒的等值金額，符合減刑或免刑條件。

且其他7位教官雖拒絕林，林仍依他們各自的具體事蹟和表現提出推薦，未從中做梗報復，「未因個人貪念而影響為國舉才的任務」，索賄手法也算平和，未過份逼迫，對於社會秩序和風氣影響不大，因此給予減刑，改判3年4月。

最高法院今認同二審的判決理由與量刑，駁回上訴，全案定讞。

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