貪警索賄判8年…回澎湖變人氣版主選議員失利 昨入監服刑

2019-06-26 20:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市警局瑞芳分局前警備隊員林瑞添，101年間趁協助偵辦魏姓男子涉犯兒少法，向魏男索賄20萬元。一審判他無罪，二審改判8年，最高法院1月駁回上訴，全案定讞。基隆地檢署囑託澎檢代執行，林瑞添已於昨天向澎湖地檢署報到入監執行。

基隆地檢署書記官長周啟勇指出，最高法院今年1月駁回林瑞添上訴，基隆地檢署執行科依高等法院判處8年徒刑，沒收20萬元不法所得，傳喚林瑞添繳交20萬元不法所得，他卻拿不出來，檢察官決定先通知他入監服刑。

據悉，林瑞添上訴最高法院期間，回老家澎湖，成為澎湖人氣網路社團「1000個澎湖夢」版主，經常舉辦活動，去年更以無黨籍參選縣議員，但僅獲187票落選。

判決指出，46歲林瑞添3年前擔任新北市瑞芳警分局警備隊員，調派支援偵查隊偵查佐時，協助偵辦魏姓男子違反兒童及少年性交易防制案件。

林瑞添在偵辦期間，透過網路即時通軟體私下聯絡魏，要求魏男隔天到他基隆市暖暖住處找他；林與魏碰面後說，「你已被盯上」，希望魏拿出100萬元來處理這件案件。魏男哀求說，他拿不出100萬元；幾經討價還價，同意拿20萬元給林瑞添，擺平此案。

為取信魏男，林瑞添扯謊說，他要給隊長好處，隊長就不會繼續追查這件案件，他之前辦的案件也不會繼續辦下去，因為他與承辦的檢察官很熟，但要求魏不能匯款，要拿現金給他。

魏男遂與妻子到銀行領出20萬元現金，面交給林瑞添不久，林男當天即致電魏男說，「都已經處理好了」

不料3個月後，魏男仍被檢察官起訴，魏遂去電林林瑞添：「不是說都處理好了，怎麼我還被起訴！」林男竟回稱：「起訴又不一定會被判刑」，直到魏被法院判刑6月確定，才知被騙，抖出林瑞添的貪污惡行。

基隆地檢署依違反貪污治罪條例、刑度為7年以上的「利用職務詐取財物罪」起訴林瑞添，一審判他無罪，二審改判8年，並沒收8萬元不法所得；林瑞添不服上訴，最高法院今年1月駁回上訴，全案定讞。

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