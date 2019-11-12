聖母院、首里城大火警惕 桃消防局對歷史建物搶救演練

桃園市政府消防局第一救災救護大隊升起日本MORITA公司生產的新型56公尺直線雲梯車，採水霧高空灑水方式救火。（記者陳恩惠翻攝）

2019-11-12 21:57:51

［記者陳恩惠／桃園報導］有鑒於世界重要文化財屢遭祝融，損失慘重，桃園市政府消防局第一救災救護大隊特別針對大湳地區重要歷史建築─市立圖書館大湳分館（前身是八德中正堂），辦理安全檢測及搶救演練，由56米直線雲梯車採水霧高空灑水方式救火，並編派人力進入火場搶救，希望提升歷史建築物的防災應變能力，同時結合多元化消防宣導，期待能提升文化資產防災能量及民眾防災意識。

搶救演練模擬大湳地區重要歷史建築，位於八德區重慶街、建於1964年的中正堂、如今的市圖大湳分館，建築結構是加強磚造、屋頂為芬克式桁架木構造，見證50年代軍方戲院文化及當地歷史的集體記憶，並呈現當時軍工建築的特色，第一大隊體現未雨綢繆概念，由專責安檢隊主動出擊，攜帶精密熱顯像儀前往，協助確認電氣系統是否有異常高溫狀況。

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這次演練結合場所編組人員初期緊急應變，滅火攻擊並非古蹟歷史建築火災的唯一目標，消防人員在執行強制進入、滅火攻擊、周界防護等處置作為時，都是以破壞程度最小、保存文化資產為最高指南，並且應於殘火處理時會同歷史建築管理人，針對珍貴文化資產實施相關防護措施。

消防局第一大隊大隊長賴志忠說，今年4月份法國巴黎聖母院火災、10月份日本琉球首里城慘遭祝融案件舉世震驚遺憾，因此我們在體現當地歷史記憶及傳承的古蹟歷史建築，更應心懷戒慎恐懼，謹慎且嚴肅的加強橫向聯繫及演練，期待多一分演練，少一分損失。

為免破壞古蹟或歷史建物，消防局採噴灑水霧的方式滅火。（記者陳恩惠翻攝）

消防局專責安檢隊攜帶精密熱顯像儀，前往協助確認電氣系統是否有異常高溫狀況。（記者陳恩惠翻攝）

現場同時結合多元化消防宣導，期待能提升文化資產防災能量及民眾防災意識。（記者陳恩惠翻攝）

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