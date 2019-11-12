為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

聖母院、首里城大火警惕 桃消防局對歷史建物搶救演練

桃園市政府消防局第一救災救護大隊升起日本MORITA公司生產的新型56公尺直線雲梯車，採水霧高空灑水方式救火。（記者陳恩惠翻攝）

桃園市政府消防局第一救災救護大隊升起日本MORITA公司生產的新型56公尺直線雲梯車，採水霧高空灑水方式救火。（記者陳恩惠翻攝）

2019-11-12 21:57:51

［記者陳恩惠／桃園報導］有鑒於世界重要文化財屢遭祝融，損失慘重，桃園市政府消防局第一救災救護大隊特別針對大湳地區重要歷史建築─市立圖書館大湳分館（前身是八德中正堂），辦理安全檢測及搶救演練，由56米直線雲梯車採水霧高空灑水方式救火，並編派人力進入火場搶救，希望提升歷史建築物的防災應變能力，同時結合多元化消防宣導，期待能提升文化資產防災能量及民眾防災意識。

搶救演練模擬大湳地區重要歷史建築，位於八德區重慶街、建於1964年的中正堂、如今的市圖大湳分館，建築結構是加強磚造、屋頂為芬克式桁架木構造，見證50年代軍方戲院文化及當地歷史的集體記憶，並呈現當時軍工建築的特色，第一大隊體現未雨綢繆概念，由專責安檢隊主動出擊，攜帶精密熱顯像儀前往，協助確認電氣系統是否有異常高溫狀況。

這次演練結合場所編組人員初期緊急應變，滅火攻擊並非古蹟歷史建築火災的唯一目標，消防人員在執行強制進入、滅火攻擊、周界防護等處置作為時，都是以破壞程度最小、保存文化資產為最高指南，並且應於殘火處理時會同歷史建築管理人，針對珍貴文化資產實施相關防護措施。

消防局第一大隊大隊長賴志忠說，今年4月份法國巴黎聖母院火災、10月份日本琉球首里城慘遭祝融案件舉世震驚遺憾，因此我們在體現當地歷史記憶及傳承的古蹟歷史建築，更應心懷戒慎恐懼，謹慎且嚴肅的加強橫向聯繫及演練，期待多一分演練，少一分損失。

為免破壞古蹟或歷史建物，消防局採噴灑水霧的方式滅火。（記者陳恩惠翻攝）

為免破壞古蹟或歷史建物，消防局採噴灑水霧的方式滅火。（記者陳恩惠翻攝）

消防局專責安檢隊攜帶精密熱顯像儀，前往協助確認電氣系統是否有異常高溫狀況。（記者陳恩惠翻攝）

消防局專責安檢隊攜帶精密熱顯像儀，前往協助確認電氣系統是否有異常高溫狀況。（記者陳恩惠翻攝）

現場同時結合多元化消防宣導，期待能提升文化資產防災能量及民眾防災意識。（記者陳恩惠翻攝）

現場同時結合多元化消防宣導，期待能提升文化資產防災能量及民眾防災意識。（記者陳恩惠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
首里城大火找出原因了！研判可能是電器系統故障
2019-11-07 13:16

首里城大火找出原因了！研判可能是電器系統故障
延燒11小時 世界遺產沖繩首里城全毀
2019-11-01 05:30

延燒11小時 世界遺產沖繩首里城全毀
血糖失控易中風　控醣飲食這樣做

血糖失控易中風　控醣飲食這樣做
巴黎聖母院憾事為鑑！枋寮武德殿加裝火災警報器
2019-06-17 23:43

巴黎聖母院憾事為鑑！枋寮武德殿加裝火災警報器
聖母院大火肆虐15小時 救災驚險畫面曝光
2019-04-17 12:57

聖母院大火肆虐15小時 救災驚險畫面曝光
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播