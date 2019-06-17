巴黎聖母院憾事為鑑！枋寮武德殿加裝火災警報器

2019-06-17 23:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東枋寮鄉的「武德殿」是南台灣唯一僅存街庄級武德殿，去年在居民提報及聲援下逃離被拆除的命運，列冊成為縣內「歷史建築」，不過枋寮消防分隊有鑑於日前巴黎聖母院的大火，因此到內部加裝「住宅用火災警報器」，就怕憾事重演，慎防歷史建築因為找不到原因的「自燃」而真的成為歷史。

枋寮鄉在日治時期是前往台灣東部的重要交通樞紐，也是軍事重要地區，因此日方在枋寮鄉（庄）除佈署較多的警力，也在1937年（昭和12年）建置了枋寮「武德殿」作為武術、柔道、劍道訓練的場地，枋寮武德殿為1937年7月16日落成的原潮州郡警察課枋寮分室所轄原大日本武德會臺灣本部高雄支部潮州支所枋寮分會演武場（武德殿），為南臺灣唯1現存的街庄級武德殿。

法國巴黎聖母院是名聞全球的古蹟，但仍因火災一發不可收拾，最後不少貴重的藝術品及建築裝飾付之一炬，在消防人員全力搶救下保住了主體建築，但復舊之路遙遙無期，台灣不少歷史建築甚至古蹟，也常在列冊追蹤前後甚至修復過程中遭火吻，但火災成因往往不明，被文史工作者、田調者稱為「被自燃」靈異事件。

有鑑於此，屏東縣消防局枋寮分隊為維護珍貴文物，針對轄內古蹟全面安裝住宅用火災警報器，盼提高預警效果，達到及早發現及早行動，降低財物損失及人員傷亡可能。在建築物內曾經裝潢的處所加裝不對建築本體產生任何影響的住宅用火災警報器，並加強宣導及檢視可能致災的危險因子。

枋寮分隊指出，由於武德殿屬木造建築，火災住宅警報器可偵測火災煙霧並發出警示，民眾聽到警報就能迅速通報，透過前期預防達到示警作用，減少古蹟火災的發生及破壞。

枋寮鄉公所則呼籲，武德殿是鄉內極具歷史意義的建築，希望文化部能參考國內其它地區的武德殿，配合地方創生，打造成為地方觀光旅遊新亮點。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法