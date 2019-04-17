聖母院大火肆虐15小時 救災驚險畫面曝光

2019-04-17 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕擁有850年歷史的法國巴黎聖母院於15日下午發生大火，建於13世紀的橡木屋頂有3分之2被焚毀，屋頂尖塔也遭烈焰吞噬、倒塌，當局出動400名消防員全力搶救，耗時8小時才控制住火勢、歷時15小時才完全撲滅，從外媒釋出的相關畫面可看到，當時火勢一發不可收拾，消防人員從不同角度進行灌救，搶救過程十分驚險。

法國巴黎聖母院於當地時間15日傍晚發生重大火警，由於聖母院天花板上是由數千根橡木橫梁組成，加上石磚外牆讓消防員不易灌救，以及建物本身是高聳開放的結構，讓火焰有更多氧氣可以增長，都使得救災工作難上加難。

當局第一時間除了出動大批消防人員前往灌救，也派出機器人進入火場探測狀況與灑水，由外媒釋出的相關畫面可看到，在聖母院外圍有許多消防員不斷拉水線噴水搶救，也有部分消防人員是搭雲梯從高處灑水，想撲滅從屋頂不斷冒出的熊熊烈火，但火勢一開始仍不斷蔓延，在肆虐15小時後，大火在今日凌晨才終於完全撲滅。

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