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首頁　>　社會

切斷中國漁船運補線 澎湖海巡隊扣回中國運搬船

中國運搬船不服取締，蛇行逃逸躲避我方警艇。（澎湖海巡隊提供）

中國運搬船不服取締，蛇行逃逸躲避我方警艇。（澎湖海巡隊提供）

2019-11-12 18:04:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕造成澎湖海產愈來愈高價的部分元凶找到了！澎湖海巡隊今在草嶼西南20.5浬海域，發現中國籍「閩連漁運69207號」（漁獲搬運船），沿路收購中國漁船非法越界捕撈高經濟價值的明蝦、螃蟹等漁獲，依法帶案扣回馬公隊部。

澎湖海巡隊調查指出，繼昨日在目斗嶼北23.8浬扣留一艘越界中國漁船「閩豐漁00851號」後，超前部署進駐七美的PP-10020艇，今早8時入勤巡邏，以雷達偵蒐海上可疑目標，上午9時55分巡邏至草嶼西南20.5浬海域，發現可疑中國漁船，經廣播數次後，中國漁船不予理會，加速蛇行拒檢逃逸，海巡人員以強靠方式登船檢查，經查「閩連漁運69207號」為漁獲搬運船，預計前來七美南海域收購其他中國漁船的明蝦並協助補給，船上無發現豬肉製品。

為進行更深入的調查，後續將「閩」船押返馬公偵辦，經初步調查「閩」船上以王姓船老大為首共計4名船員，海巡人員蒐證影帶顯示「閩」船越界罪證確鑿，全案在完成調查後，依違反《兩岸人民關係條例》予以重罰，另配合防疫檢疫局人員進行中國漁船消毒作業，防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區。

王姓船老大供稱，係以每斤〈約0.5公斤〉價格百餘元〈台幣600元〉人民幣收購明蝦、每斤40元〈200元台幣〉人民幣收購螃蟹，通常運回中國販售都有翻倍利潤。

海巡隊員強行登靠，控制中國運搬船行動。（澎湖海巡隊提供）

海巡隊員強行登靠，控制中國運搬船行動。（澎湖海巡隊提供）

中國運搬船設置活艙，以確保海鮮運送的鮮度。（記者劉禹慶攝）

中國運搬船設置活艙，以確保海鮮運送的鮮度。（記者劉禹慶攝）

澎湖海巡隊將中國運搬船，帶案扣回馬公隊部偵訊。（記者劉禹慶攝）

澎湖海巡隊將中國運搬船，帶案扣回馬公隊部偵訊。（記者劉禹慶攝）

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