11/11 今彩539獎落桃園、威力彩、雙贏彩頭獎皆摃龜

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

2019-11-11 22:50:23

〔即時新聞／綜合報導〕今（11）日晚間開獎的第108000270期今彩539頭獎開出1注，獎落「桃園市龍潭區永興里中興路491之10號1樓」的「吉星商行」，可得獎金800萬元、第108000090期威力彩、第108000270期雙贏彩，頭獎皆摃龜。

第108000090期威力彩中獎號碼為「09、16、22、25、26、29，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共27注中獎，每注可得2萬元；伍獎共144注中獎，每注可得4000元；陸獎共1106注中獎，每注可得800元；柒獎共2141注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2217注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6050注中獎，每注可得100元；普獎共2萬7775注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第108000090期38樂合彩中獎號碼為「09、16、22、25、26、29」。五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共63注中獎，每注可得5750元；二合共1733注中獎，每注可得750元。

第108000270期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、06、08、09、11、13、15、17、19、20」。頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共237注中獎，每注可得500元；肆獎共2669注中獎，每注可得100元。

第108000270期今彩539中獎號碼為「22、23、27、29、39」。頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共186注中獎，每注可得2萬元；參獎共5793注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9480注中獎，每注可得50元。

第108000270期39樂合彩中獎號碼為「22、23、27、29、39」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共231注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7266注中獎，每注可得1125元。

第108000270期3星彩中獎號碼為「812」，正彩共33注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000270期4星彩中獎號碼為「8134」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法