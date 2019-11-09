11/9 今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜！

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-11-09 22:21:54

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月9日）開獎的第108000269期今彩539、第108000269期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000269期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、06、08、11、13、15、16、17、18」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共244注中獎，每注可得500元；肆獎共2739注中獎，每注可得100元。

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第108000269期今彩539中獎號碼為「01、18、19、21、33」，頭獎摃龜；貳獎共181注中獎，每注可得2萬元；參獎共7575注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1547注中獎，每注可得50元。

第108000269期39樂合彩中獎號碼為「01、18、19、21、33」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共485注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1297注中獎，每注可得1125元。

第108000269期3星彩中獎號碼為「303」，正彩共47注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000269期4星彩中獎號碼為「3018」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

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