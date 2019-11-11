聚餐偷加三級毒品 惡作劇整好友被判1年10個月

男子在友人酒中偷加第三級毒品，新北地院判1年10個月徒刑，緩刑4年。（資料照）

2019-11-11 20:59:59

〔記者王定傳／新北報導〕余姓男子與江姓女友、王姓同事等人到居酒屋歡聚時，卻趁女友、同事離開時，在他們酒中偷加第三級毒品氟硝西泮，害其中2人不小心吸了毒，由於店員目睹全程報警處理，余男行為才曝光，新北地院審酌他犯案動機是惡作劇，且考量他無犯罪記錄、坦承犯行、已和解，依以欺瞞方法使人施用第三級毒品罪，判他1年10個月徒刑，緩刑4年。

檢警調查，去年10月30日晚間8時許，余男與江女及王姓同事共5人到新北市一間居酒屋歡聚；一行人喝到晚間9點40分，余男竟趁其他4人離開座位時，在酒杯中偷加毒品，害其中2人不小心吸了毒品。

請繼續往下閱讀...

不過，由於店員早已發現余男偷加毒品行為，報警處理，余男的惡作劇行為，觸犯的是可處5年以上徒刑的以欺瞞方法使人施用第三級毒品罪。

但合議庭認為，被害者誤食毒品後並無嚴重身體不適，且4人與余男有多年情誼，案發後也沒有不合，並已和解，縱量以法定最低本刑，猶嫌過重，依照刑法59條給予余男減刑。

合議庭同時審酌余男犯罪動機是惡作劇，被害者身體無礙，他又有正當職業，父母年邁健康不佳，且無任何犯罪科刑記錄，加上犯後坦承犯行，已與被害者和解，因此判刑1年10月，緩刑4年，並接受8小時法治課程。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法