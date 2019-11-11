小護士勾搭人夫 還互問：「去motel解決嗎」

陳姓護理師被控與有婦之夫通姦，還與男方互傳LINE提到「你穿了我的小褲褲」、「去愛愛吧」等語，遭判賠元配40萬元。（情境照）

2019-11-11 19:55:49

〔記者溫于德／台北報導〕陳姓護理師被控與有婦丈夫通姦，還與男方互傳LINE提到「你穿了我的小褲褲」、「去motel解決嗎」等語，遭元配求償100萬元；但陳女否認指控。士林地院審結，認定陳女確實侵害元配權，判賠40萬元，可上訴。

元配控訴，陳女前年3月、6月與丈夫通姦4次，還互相傳送並拍攝生殖器給對方觀看，並在對話紀錄中互稱老公、老婆，可見陳女已逾越一般男女交往分際，求償100萬元。

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但陳女辯稱，元配提告她刑事部分，已獲不起訴，又前年7月早與元配丈夫分手，但元配遲至同年8月出才開始就診，足見元配罹患精神病與自己無關。

法官根據元配提出的LINE對話內容發現，陳女與元配丈夫多次透過LINE提及「motel愛愛」、「你穿了我的小褲褲」、「很久我們才愛愛」、「出來的都是硬塊了」、「去motel解決嗎」、「去愛愛吧」等語，陳女也向元配丈夫說自己生殖器疼痛痛、尿痛等，且陳女也在偵查中自承：「我與元配丈夫僅有口交、愛撫」等語。

然而，依照LINE對話紀錄雖可認定陳女與元配丈夫有親密行為，卻不足以證明兩人性器接合，檢方因此處分不起訴。

但依據LINE對話可認定陳女與元配丈夫提及「做愛」，並互稱老公、老婆外，還傳送身體私密照片，且陳女也在偵查中自稱與元配丈夫從2015年3月開始交往至2017年7月，期間曾在摩鐵旅館口交、愛撫等，可見陳女已侵害配偶權，審酌雙方學經歷後，判賠元配40萬元。

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