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首頁　>　社會

詐團假扮中國檢察官、公安 十一長假也休兵7天

檢調人員查獲19名詐騙集團成員。（記者周敏鴻翻攝）

檢調人員查獲19名詐騙集團成員。（記者周敏鴻翻攝）

2019-11-07 11:41:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕黃姓、陳姓男子涉嫌在桃園市楊梅區租用一處6樓透天厝，作為電話詐騙集團基地，帶著17名男子撥打詐騙電話，以中國檢察官要凍結帳戶等老套手法，騙旅居新加坡、馬來西亞的中國籍人士，3個月得手2000餘萬元，檢調人員說，為了假扮中國檢察官與公安，詐騙集團成員作息也跟著中國走，10月1日長假時，也休息了7天不詐騙。

調查局中部地區機動工作站聯合桃園市調查處、台北市政府警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局楊梅分局等單位，10月30日搜索楊梅區透天厝，查獲黃男（25歲）、陳男（25歲）等19人到案，檢調人員說，還好搜索時以迅雷不及掩耳的速度逮人，詐騙集團成員才沒時間鎖手機滅證。

詐騙集團成員用手機撥打網路電話到馬來西亞或新加坡，鎖定中國籍人士後，假扮公安與檢察官，告知被害人的身分被人盜用，開設多個帳戶，已涉及刑案，帳戶可能被凍結，需將帳戶內的現金提領出來交由檢察官保管。等被害人相信後，詐騙集團就會聯繫車手集團，派員前往取款，檢調人員估計，短短3個月時間，他們已騙得2000餘萬元。

詐騙集團成員為了取信被害人，甚至用變聲器，用女聲詐騙，檢調人員說，詐騙集團成員月薪3萬元，若騙得現金還能抽6％到8％，但工作期間必須被統一管理，住在透天厝內，若想外出需陳男核准後，由集團派車接送，無法單獨行動。

由於詐騙集團成員假扮中國公安或檢察官詐騙，所以他們的行程也配合中國的假期，中國的十一長假，詐騙集團成員也跟著休息7天，檢調人員說，將黃男、陳男等人依詐欺罪嫌送辦後，黃男、陳男已被收押，將持續追查集團的幕後金主與配合的車手集團究辦。

詐騙集團成員用變聲器變成女聲詐騙被害人。（記者周敏鴻攝）

詐騙集團成員用變聲器變成女聲詐騙被害人。（記者周敏鴻攝）

檢調人員查扣詐騙集團多台手機。（記者周敏鴻攝）

檢調人員查扣詐騙集團多台手機。（記者周敏鴻攝）

詐騙集團的教戰手則都已改為無紙化的電子檔案。（記者周敏鴻翻攝）

詐騙集團的教戰手則都已改為無紙化的電子檔案。（記者周敏鴻翻攝）

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