為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

職場菜鳥好怕！第一份薪水投資 差一點就進了詐騙口袋

陳男臨櫃準備匯款。（記者許國楨翻攝）

陳男臨櫃準備匯款。（記者許國楨翻攝）

2019-11-04 12:27:22

〔記者許國楨／台中報導〕待業許久的台中市陳姓年輕人好不容易找到工作，因起薪不高多方嚐試投資管道，也給詐團有機可乘，前兩天聽信網友誆稱投資海外博弈手遊事業冒然應允，未料對方突以機房設備故障為由要求匯款2萬元共同承擔，陳男急奔銀行準備匯款幸被機警行員會同警方及時阻詐，讓他心有餘悸說，人生第一份月薪差點泡湯!

台中市第三分局健康派出所兩天前接獲轄內合庫銀行通報，有民眾因不明原因欲匯款至海外帳戶，疑似遭人詐騙，巡佐董至宏、警員賴冠融火速趕赴現場瞭解，詢問21歲陳姓年輕人有何事由必需匯款時對方卻閃躲，不願透露，員警察覺有異便先請他至一旁坐下安撫情緒，開始舉例一些典型的詐騙案例，並問他是否遇到類似的狀況。

果真陳男點點頭後，娓娓道來，原來他從學校畢業後已待業許久，前陣子好不容易才找到屬意工作，由於是職場新人起薪不高，故多方嘗試投資管道，日前透過網路社群認識一名網友，對方自稱在海外做博弈手遊事業有賺錢的機會可介紹，陳男聽聞後雀躍不已，在未經查證下就冒然答應投資。

不料對方突然以機房設備故障為由，竟要求他匯款2萬元共同承擔，對於這顯不合理的說詞，陳男雖有些遲疑，但還是聽從網指示欲匯款，所幸機警行員及時報警處理，警方耐心解釋這是假投資類型的詐騙手法，詐團常利用網路社群或交友平台結識被害人，透過聊天博取信任後，再誘以投資賺錢的名義騙取錢財。

陳男此時恍然大語說，因社會經歷不足險些遭詐，幸虧有警方及行員極力勸阻，否則人生第一份月薪就被騙，真的會欲哭無淚。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方耐心解釋這是假投資類型的詐騙手法。（記者許國楨翻攝）

警方耐心解釋這是假投資類型的詐騙手法。（記者許國楨翻攝）

陳男最後恍然大悟驚覺差點受騙。（記者許國楨翻攝）

陳男最後恍然大悟驚覺差點受騙。（記者許國楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
退休大叔閒得慌 當車手栽了
2019-11-04 05:30

退休大叔閒得慌 當車手栽了
免費影片線上看？小心LINE帳密被騙走
2019-11-04 00:07

免費影片線上看？小心LINE帳密被騙走
辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場

辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場
PTT版團購氣炸鍋 主揪團者神隱氣炸90餘團員
2019-11-03 14:21

PTT版團購氣炸鍋 主揪團者神隱氣炸90餘團員
網友邀投資稱高報酬 阿嬤貪利解180萬元定存想賺一票 結果…
2019-11-03 10:20

網友邀投資稱高報酬 阿嬤貪利解180萬元定存想賺一票 結果…

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播