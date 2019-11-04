職場菜鳥好怕！第一份薪水投資 差一點就進了詐騙口袋

陳男臨櫃準備匯款。（記者許國楨翻攝）

2019-11-04 12:27:22

〔記者許國楨／台中報導〕待業許久的台中市陳姓年輕人好不容易找到工作，因起薪不高多方嚐試投資管道，也給詐團有機可乘，前兩天聽信網友誆稱投資海外博弈手遊事業冒然應允，未料對方突以機房設備故障為由要求匯款2萬元共同承擔，陳男急奔銀行準備匯款幸被機警行員會同警方及時阻詐，讓他心有餘悸說，人生第一份月薪差點泡湯!

台中市第三分局健康派出所兩天前接獲轄內合庫銀行通報，有民眾因不明原因欲匯款至海外帳戶，疑似遭人詐騙，巡佐董至宏、警員賴冠融火速趕赴現場瞭解，詢問21歲陳姓年輕人有何事由必需匯款時對方卻閃躲，不願透露，員警察覺有異便先請他至一旁坐下安撫情緒，開始舉例一些典型的詐騙案例，並問他是否遇到類似的狀況。

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果真陳男點點頭後，娓娓道來，原來他從學校畢業後已待業許久，前陣子好不容易才找到屬意工作，由於是職場新人起薪不高，故多方嘗試投資管道，日前透過網路社群認識一名網友，對方自稱在海外做博弈手遊事業有賺錢的機會可介紹，陳男聽聞後雀躍不已，在未經查證下就冒然答應投資。

不料對方突然以機房設備故障為由，竟要求他匯款2萬元共同承擔，對於這顯不合理的說詞，陳男雖有些遲疑，但還是聽從網指示欲匯款，所幸機警行員及時報警處理，警方耐心解釋這是假投資類型的詐騙手法，詐團常利用網路社群或交友平台結識被害人，透過聊天博取信任後，再誘以投資賺錢的名義騙取錢財。

陳男此時恍然大語說，因社會經歷不足險些遭詐，幸虧有警方及行員極力勸阻，否則人生第一份月薪就被騙，真的會欲哭無淚。

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警方耐心解釋這是假投資類型的詐騙手法。（記者許國楨翻攝）

陳男最後恍然大悟驚覺差點受騙。（記者許國楨翻攝）

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