虛擬Q幣連環騙！公務員兄妹遭詐逾150萬 挺身舉發

陳女在自己臉書公開說到台南地檢署送狀控告Q幣詐騙集團，希望不要再有人受害。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-06 23:43:50

〔記者王俊忠／台南報導〕兩年前從公家單位退休的陳姓女子，今年原本想從網路行銷尋找事業第二春，卻遇上網路Q幣虛擬貨幣騙局，她收購了大量Q幣，後來卻大幅貶值，公務員哥哥也跟著她栽入騙局，兩兄妹至少賠了150萬以上新台幣，也在網路群組找到許多相同受害者、組成自救會，已蒐證向檢警報案追查網路詐財集團，提醒其他民眾勿再參與，以免受騙。

談到遭騙過程，陳女痛訴，自己也有些貪念闖禍，約在今年4月間，一位到她家幫忙修網路的女子小雯教她可在網路下載Q幣App到手機，有投資賺錢商機，她先投資3萬1000元、換得1000Q幣（1Q幣可換31元新台幣），說只要每天到App打卡，過一段時間就能領利息，果然1個月後她多了200Q幣，換算領取6、7000元新台幣利息。

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陳女說，後來她加了很多Q幣市場LINE群組，因有朋友請她協助賣手表（一支平均市價2、3000元），她就在相關Q幣市場群組PO文賣手表，很多網友用Q幣跟她買表，一天最多賣出4、50支表，「心想這麼好康，利潤比上班還好」，後來有網友跟她說，可用Q幣買100支手表；又聽說市場Q幣有貶值情形，她嚇到不敢再賣手表、收Q幣。

陳女說，接著一位昔日單位女同事對她說，參加網路互助會、投資Q幣可賺錢，她信以為真、加入互助會群組，參與搶標，若她搶得4單1萬2000元（1單是3000元新台幣），就先匯款給版主，再分得利息，後來單子愈搶愈多，匯款給版主後沒拿到利息，當時覺得被騙，7月底曾向台南市警方報案。

這位神經大條的大姐哀嘆，後來又有網友邀她加入一個瘋狂搶單樂群組，一樣是搶單付新台幣現金可拿高額利息；她的公務員哥哥起初見她搶單有賺到高利息，也投入搶單行列，到今年9月底，群組版主稱搶單人數不夠；有人搶單後沒付錢，資金不足無法再付給會員利息，就此收攤，哥哥賠了50多萬新台幣；她自己前後賠了上百萬元，1Q幣市值更貶到新台幣2、3角，豈止用慘字來形容。

這對兄妹雖悲情，仍與其他受害網友冷靜蒐證群組資料，查出瘋狂搶單樂群組高峰期群友達487人，受害自救會成員132人，並發現群組在收攤前的9月27日，單日吸金高達1366萬多元；9月30日當天也有248萬3000元，儼然是龐大的吸金怪獸，已蒐得版主與蘇姓、阿成等疑似共犯身分，提供檢警積極追查。兄妹倆說，歹徒不要認為網路詐騙於法無據就縱横行騙，必定會繩之以法，也希望犯罪組織不要藐視法律，有些人不知不覺成為共犯結構、變成歹徒幫兇。

陳姓兄妹說，會挺身出來揭發騙局，是因為這些騙子會在群組收攤後另再開設新群組、改用新身分招攬會員吸金，詐財手法也會不斷推陳出新，讓人防不勝防，提醒其他民眾千萬不要再受騙。

搶單樂LINE群組上，版主招攬會員入群，強調釋出更多優惠，每天搶單、每天出金，天天領獎金，人人有機會。（陳女提供）

受害陳女與網友在群組大嘆虧錢、退休生活被這Q幣搶單騙局搞得烏煙瘴氣。（記者王俊忠翻攝）

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