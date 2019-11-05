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警冒調查官詐建商600萬 文山一分局：王員是違紀列管對象

文山一分局王姓警員涉嫌與友人合謀詐建商600萬元。（記者錢利忠攝）

文山一分局王姓警員涉嫌與友人合謀詐建商600萬元。（記者錢利忠攝）

2019-11-06 00:21:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市警局文山一分局王姓員警，涉嫌與2名林姓、洪姓友人冒充調查官，向1名退休建商佯稱掌握「養小三」證據，索要「打點費」，否則要將此事曝光。建商陸續於2017、2018年間交付逾600萬元，後來察覺不對勁向調查局檢舉，才知道全是詐騙，台北地檢署5日指揮台北市調處，約談3嫌到案說明。檢察官複訊後諭令王員120萬元交保，另對林姓、洪姓友人聲押禁見。

據悉，涉嫌「假冒調查官詐建商」的46歲王姓警員，警專13期畢業，目前在台北市文山一分局保防組服務，他原本是在有「天下第一分局」的中山分局中山二派出所、大直及民權一派出所，曾因疑似與特定業者交往遭人檢舉，後調往文山一分局。

目前王員仍是分局列管的「有違紀傾向對象」，據了解，他自從「被調往」文山一分局後，在分局內沉默寡言，工作尚算認真，但不太與人打交道互動，同事也不知他在外行為；文山一分局表示，將秉持毋枉毋縱、依法究辦原則，全力配合台北地檢署偵辦，若有違法，將召開考績會依法究責，絕不寬貸。

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