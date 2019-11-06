11/6 今彩539頭獎開出2注 800萬獎落基隆、新北

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-11-06 22:32:44

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月06日）開獎的第108000266期今彩539，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元，分別由基隆市仁愛區愛一路67號的「幸運星電腦彩券行」、新北市新店區德正街40號的「大三元彩券行」開出；第108000266期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000266期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、10、13、14、15、17、18、19、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共231注中獎，每注可得500元；肆獎共2771注中獎，每注可得100元。

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第108000266期今彩539中獎號碼為「01、04、06、27、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共168注中獎，每注可得2萬元；參獎共6498注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2277注中獎，每注可得50元。

第108000266期39樂合彩中獎號碼為「01、04、06、27、38」，四合摃龜；三合共189注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7551注中獎，每注可得1125元。

第108000266期3星彩中獎號碼為「192」，正彩共15注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000266期4星彩中獎號碼為「9099」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

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