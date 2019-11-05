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首頁　>　社會

11/05 大樂透、今彩539、雙贏彩頭獎皆摃龜

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-11-05 22:37:50

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月05日）開獎的第108000096期大樂透，頭獎摃龜；第108000265期今彩539，頭獎摃龜；第108000265期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000096期大樂透中獎號碼為「09、13、22、37、40、42，特別號：26」，頭獎、貳獎摃龜；參獎共35注中獎，每注可得5萬1132元；肆獎共注91中獎，每注可得1萬2642元；伍獎共1558注中獎，每注可得2000元；陸獎共2471注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4525注中獎，每注可得400元；普獎共2萬9334注中獎，每注可得400元。

第108000096期49樂合彩中獎號碼為「09、13、22、37、40、42」，四合共2注中獎，可得20萬元；三合共99注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2940注中獎，每注可得1250元。

第108000265期雙贏彩中獎號碼為「02、04、06、08、09、12、14、15、16、17、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共163注中獎，每注可得500元；肆獎共2005注中獎，每注可得100元。

第108000265期今彩539中獎號碼為「02、14、22、30、34」，頭獎摃龜；貳獎共121注中獎，每注可得2萬元；參獎共4582注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬4689注中獎，每注可得50元。

第108000265期39樂合彩中獎號碼為「02、14、22、30、34」，四合摃龜；三合共注中獎，每注可得1萬1250元；二合共注中獎，每注可得1125元。

第108000265期3星彩中獎號碼為「233」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000265期4星彩中獎號碼為「9164」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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