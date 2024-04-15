母外出防5歲兒偷竊 鐵鏈綁脖子鎖浴室

李婦為防5歲女兒外出偷竊，涉嫌用鐵鏈綑綁脖子鎖在浴室，被高雄高分院改判緩刑。（記者鮑建信攝）

2024/04/15 21:31

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓婦人外出工作，擔心5歲女兒到超商偷東西，涉嫌用鐵鏈綑綁脖子鎖在浴室橫桿，被地院依家暴妨害自由判刑3月，她不服上訴，高等法院審酌她經親職輔導後，再犯可能性降低，予以緩刑2年。

判決書指出，2022年10月15日中午，李婦出門工作，因無人可照顧5歲大女兒，又擔心她至超商偷東西或至管理室搗亂，在鹽埕區住處涉嫌以鐵鏈綑綁她脖子，另一端鎖在浴室淋浴間門上方橫桿。

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李童透過窗戶對外呼喊求救，被黃姓保全發現報警，通知員警到場後，協同鎖匠將她救出。

高雄地院依成年人故意對兒童犯剝奪他人行動自由罪判處刑3月，李婦不服上訴指出，她目前工作穩定，想將債務清償完畢，給女兒一個好生活，亦積極配合處遇計畫與接受社會局安排親職教育。

李婦又說，小孩現在很喜歡回家，她也會積極陪伴，並聆聽在寄養家庭與學校的趣事，至今仍對小孩感到歉疚，亦有自我反省，請求予以緩刑機會，讓母女能早日團聚。

高雄高分院參考社會局調查評估報告，李婦接受增進親職功能輔導後，已具自我察覺能力，評估再施虐的可能性低外，目前審慎評估小孩返家時間，因而認為應無再犯之虞，宣告緩刑2年，期間付保護管束，並禁止對小孩凌虐，仍可上訴。

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