11/2 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落桃園市

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-11-02 22:16:07

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月2日）開獎的第108000263期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由桃園市龜山區山福里頂興路35之3號1樓的「鴻運發彩券行」開出；第108000263期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000263期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、08、10、12、16、18、19、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共199注中獎，每注可得500元；肆獎共2586注中獎，每注可得100元。

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第108000263期今彩539中獎號碼為「09、10、12、25、32」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共203注中獎，每注可得2萬元；參獎共7077注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2567注中獎，每注可得50元。

第108000263期39樂合彩中獎號碼為「09、10、12、25、32」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共237注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7386注中獎，每注可得1125元。

第108000263期3星彩中獎號碼為「691」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000263期4星彩中獎號碼為「3166」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

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