11/04 今彩539、威力彩、雙贏彩頭獎皆摃龜

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

2019-11-04 22:45:26

〔即時新聞／綜合報導〕今（04）日晚間開獎的第108000264期今彩539、第108000088期威力彩、第108000264期雙贏彩，頭獎皆摃龜。

第108000088期威力彩中獎號碼為「07、08、13、15、26、30，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共32注中獎，每注可得2萬元；伍獎共199注中獎，每注可得4000元；陸獎共1304注中獎，每注可得800元；柒獎共2515注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3157注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7312注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8602注中獎，每注可得100元。

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第108000088期38樂合彩中獎號碼為「07、08、13、15、26、30。」，五合共1注中獎，可得115萬元；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共137注中獎，每注可得5750元；二合共1790注中獎，每注可得750元。

第108000264期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、07、09、13、15、16、18、19、20、21」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共227注中獎，每注可得500元；肆獎共2223注中獎，每注可得100元。

第108000264期今彩539中獎號碼為「14、23、28、32、34」，頭獎摃龜；貳獎共228注中獎，每注可得2萬元；參獎共7316注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4014注中獎，每注可得50元。

第108000264期39樂合彩中獎號碼為「14、23、28、32、34」，四合共9注中獎，每注可得20萬2500元；三合共337注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬144注中獎，每注可得1125元。

第108000264期3星彩中獎號碼為「036」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000264期4星彩中獎號碼為「6428」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

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