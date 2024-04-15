回家跪算盤？酒駕男怕超標法辦 竟轉頭問警「換老婆測可嗎？」

黃男面臨酒測，竟提出「換老婆測可以嗎？ 」的荒謬請求。（警方提供）

2024/04/15 21:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子日前與老婆參加燒酒雞餐敘後，開車上路行經南屯區路口被攔查，黃擔心酒測超標法辦，車牌還會被吊扣等不便，先是要求喝可樂快速解酒未果，竟把坐在副駕的妻子推出來當擋箭牌，轉頭問警：「換老婆測可以嗎？ 」此荒謬請求當然被打槍，除自身酒測值超標送辦，妻子也被連坐開罰。

台中市第四分局大墩派出所員警11日凌晨巡經向上路與惠文路口時，發現一輛轎車未依號誌左轉攔查時，只見32歲黃姓駕駛搖下車窗面露酒容，進一步詢問有無酒駕情事，黃急的頻回答剛下班，答非所問企圖為自己辯解，惟員警使用酒精檢知器初步檢測隨即有酒精反應，要求黃停車受檢。

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黃聲稱稍早有飲用一碗全酒雞酒料理，十分擔心一旦酒測超標車牌被吊扣，造成種種諸多不便，一再央求員警放他一馬，並表示曾擔任過廚師，依過往經驗用可樂漱口可緩解口中酒精濃度，意圖以去超商買可樂拖延，見員警不為所動，竟異想天開表示妻子雖一同參加餐敘，但她喝比較少，由她代為酒測比較保險的荒謬理由。

員警第一次聽到為了規避酒測，竟然推自己太太出來當擋箭牌，全然未顧及另一半的心情，對於黃提出要求當場駁斥，並強調攔查過程均全程錄影，黃這才噤聲乖乖受檢，經施以酒精濃度測試，酒測值達0.25毫克，已超過法定標準值，訊後仍依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第四分局長李建興呼籲民眾，一旦飲酒請找「代客駕駛」或指定駕駛，切勿心存僥倖酒後駕車，另針對酒駕同車乘客採取「連坐罰」，最高可處15000元罰鍰，呼籲民眾勿心存僥倖酒後駕車外，同車乘客未盡勸阻動作亦連帶受罰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

黃男最後酒測值仍超標被送辦。（警方提供）

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