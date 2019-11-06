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台人涉嫌香港強劫逃回台 中檢組專案小組偵辦
2019-11-06 11:04:14
〔記者錢利忠／台北報導〕香港媒體昨引述警方消息人士報導，指一名台灣籍搶匪10月初持空氣槍，搶劫位於香港尖沙咀麼地道的鐘錶行，嫌犯犯案當晚即飛回台灣。法務部指出，依「香港澳門關係條例」第43條第1項第3款規定，台灣人在香港犯最輕本刑3年以上徒刑之罪，適用我國刑法規定。高檢署已協調有管轄權的台中檢警，全力偵辦該案。
據了解，台中地檢署將與刑事局中部打擊犯罪中心組成專案小組，預期今天將透過管道，由刑事局代表與港方接洽，釐清全案事證。
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港警指出，該名台灣男子於10月6日上午抵達香港，假扮顧客進入尖沙咀麼地道的鐘錶店，以看似手槍的武器威脅31歲店員，得手2只價值99萬港幣（約388萬台幣）的手錶後逃逸；店員曾追出店外與搶匪扭打，嫌犯脫逃時手槍落地，被發現是空氣槍。
據媒體報導，港府相關部門雖嘗試與台灣方面確認嫌犯身分，但港府消息人士指稱，在現行制度下，該名嫌犯在台灣是「自由人」，除非他返回香港，否則港方無法要求台方逮捕嫌犯，並將他引渡至香港受審，港府也不會將監視器畫面等證據移交台方。或者，可透過國際刑警組織通緝該名嫌犯，使其一旦前往美國等國家，即可加以逮捕並引渡至香港。