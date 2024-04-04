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替男室友「按摩」約泡溫泉 教師求無罪：怕被解聘

從事教職的林男替室友A男按摩，被指控性侵。（記者王捷攝）

從事教職的林男替室友A男按摩，被指控性侵。（記者王捷攝）

2024/04/04 07:32

〔記者王捷／台南報導〕從事教職的林姓男子替室友「小強」（化名）按摩，但小強睡著後發現林男伸手摳他肛門，事後有意疏離林男，但林男不斷傳訊息、貼紙條，還想約一起泡溫泉，導致小強去看身心科，並在2022年提告，林求情，擔心被學校解聘，希望能判無罪，但二審台南高分院仍認為林男涉性侵，判緩刑2年。

林男自稱2014年應屆考上教師，年資長達9年，十分熱愛教學工作，他辯稱，當時替小強按摩時，可能不小心扯到對方的褲子，導致他有股溝被碰觸的錯覺，如果因為這樣被判有罪，依教師法規定會遭解聘，且終身不得聘任，目前他也拿出28萬元跟小強和解，希望法官必查明真相，還他清白。

林男的律師主張，小強在案發後去看精神科，但是在案發前就開始就診，不能認定是林男造成小強的身心問題；另外，測謊雖然沒有證據力，不過林男通過測謊，應該採有利林男的認定，還有全案都是小強單一指控，缺乏積極的證據。

法官檢視小強與朋友的對話紀錄，發現他在案發後明顯情緒低落，例如不想回到台南、不想面對林男，聽到火車靠近台南的聲音，眼淚也跟著掉下來，而林男在案發前就向其他室友積極打聽小強的行蹤，帶誰回宿舍？案發後積極道歉，還要約小強去泡溫泉，小強則指責林男合理化自己的侵犯行為。

所以，台南高分院認為林男是為了滿足自己的私慾，對小強做出不好的行為，維持一審妨害性自主的認定，只是考慮林男有提出和解，所以判了緩刑2年。

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