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新竹診所護士擅打美容針毀她容顏 判刑再罰百萬

新竹診所護士擅打美容針毀她容顏，新竹地院判刑再罰百萬。（記者蔡彰盛攝）

新竹診所護士擅打美容針毀她容顏，新竹地院判刑再罰百萬。（記者蔡彰盛攝）

2024/04/04 08:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市某診所賴姓護理師擅自為女患者施打臉部玻尿酸、肉毒桿菌美容針，結果患者慘遭毀容，不僅鼻子皮膚壞死，額頭也有血管炎，儘管診所已經賠償被害女70萬，但雙方仍未達成和解，新竹地院依醫師法非法執行醫療業務罪將賴女判刑6月，併科罰金100萬元。診所負責人犯行則仍由檢方偵辦當中。

法官調查，賴女係新竹市某診所護理師，而該診所負責人所涉過失傷害等犯嫌，經檢察官另案偵查中，賴女明知未取得合法醫師資格，不得執行醫療業務，且應注意自身並無相關醫療專業技術，應由具有醫療專業技術之人為他人從事醫療行為。

111年11月21日賴女在診所內，向張女聲稱可施打玻尿酸、肉毒桿菌之人體侵入性美容保養項目，張女乃同意由賴女為其臉部施作施打玻尿酸、肉毒桿菌之美容醫療行為，賴女即以針筒注射方式，替張女施打，然張女事後鼻部皮膚黑腫，而至台北榮民總醫院就醫，經醫師診斷鼻部皮膚壞死，且有前額與鼻部血管炎傷害。

法官審酌賴女具有護理師資格，理應知悉其無合法醫師資格不得執行醫療業務，卻仍在無醫師指示情況下，擅自執行施打玻尿酸、肉毒桿菌之人體侵入性醫療業務，所為不僅影響醫療制度健全發展，更造成告訴人鼻部皮膚壞死等傷害，且至今尚未完全痊癒，對於告訴人身心造成傷害不輕。

由於事後賴女與同案被告負責人與診所已陸續給付醫療費用、因本案致使無法出國旅遊之損失、住院與治療期間各項雜費、工作損失等費用合計70餘萬元，但雙方尚未達成和解，因此法官不予緩刑，並依醫師法非法執行醫療業務罪判刑6月，併科罰金100萬元。

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