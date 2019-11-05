受刑人用原子筆插爆牢友右眼，二審仍判4年半。（資料照）

2019-11-05 18:21:57

〔記者張文川／台北報導〕因吸毒而在台北監獄服刑的受刑人郭亦凡，去年6月15日因房務問題和陳姓獄友爭吵，憤恨難消，隔天竟用原子筆猛刺陳男的頭臉，刺破對方右眼球以致失明，一審桃園地院依「傷害致重傷害罪」將他判刑4年半，高院二審日前駁回上訴，維持原判。可上訴。

判決指出，34歲郭亦凡案發前一晚和陳在舍房內爭吵，經同房囚友調停勸阻，才未發生肢體衝突，但郭男仍憤恨不平，隔天早上9點多，他預藏2支原子筆到工廠，一見到陳男就下手，朝他臉部狂戳猛刺，陳男頭、臉多處掛彩，其中一筆不偏不倚刺中陳的右眼。

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陳男痛到哀號不止，監所人員制伏郭男，將陳男緊急送醫，陳男右眼撕裂傷、眼內組織脫出，經手術治療後，右眼已幾乎失去光感，達到視能嚴重減損的重傷害程度。

桃園地院審理時，郭男認罪，陳男證稱，當天他正在工廠和其他人聊天，郭突然拿出筆來插他的頭、右眼，醫院診斷證明認為已構成重傷害，法官認為郭男已是成年人，應很清楚雙眼是人體脆弱部位，應可預見如此攻擊很可能會損害視力功能。

一審認為郭、陳是獄友，沒有重大仇隙，在刑案執刑時僅因房務細故，就拿原子筆插瞎陳右眼，可見他不知警惕，且未賠償和解，將他判刑4年半。

郭男上訴，認為量刑過重，他有誠意賠償，但自身在服刑，家中經濟欠佳，沒錢賠償；高院合議庭認為，一審量刑時已考量各種因素，郭男只有空言要賠償，卻未提出具體的方案，上訴缺乏理由，駁回上訴。

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