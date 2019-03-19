男抓狂毆打餐廳老闆持酒瓶威嚇 洋男出手勸阻慘遭咬斷小指

2019-03-19 17:07

〔記者溫于德／台北報導〕台北市陳男3年前到「On Tap英式餐廳」消費，卻與餐廳老闆、員工發生衝突，陳後來高舉酒瓶遭同在店內消費的外籍男子菲利浦（Philip）阻擋，陳盛怒下竟張口咬掉菲利浦的右手小指頭。菲利浦事後雖接受手術，仍無法接回指頭，提告求償70萬元；台北地院上月底審結，判陳應賠償33萬元，可上訴。

菲利浦提告指，2016年9月21日深夜11時許，他赴餐廳消費，但隔天凌晨見陳男先毆打老闆與員工，又到隔壁燒烤店拿空酒瓶高舉，他見狀上前要求冷靜，並將雙手搭在陳的胸前要求離開，怎知就被陳張口咬斷小指頭並吐在地板上，導致術後仍沒有知覺、動作遲鈍，假使外人盯著手指看，也讓他感到難堪。

菲利浦也說，即便手術已完成也是發黑、掉落，可見手指並未順利接回，至今無法再打壁球與高爾夫球，因此索賠70萬元。

但陳男辯稱，刑事偵查時已賠償菲利浦17萬元獲撤回告訴，且當下是遭圍毆才會正當防衛，此外，菲利浦認為別人會看他的小指，純屬個人臆測。

法官審理後採信菲利浦說詞，且依監視器畫面看不出有人圍毆陳男，反倒看見陳持酒瓶返回店內，認定菲利浦應獲賠50萬元精神慰撫金，扣除陳已賠償的17萬元，判賠33萬元。

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