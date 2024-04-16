陳姓男子在成功鎮小馬部落海邊溺水死亡

釣客被救上岸時已無生命跡象。（記者劉人瑋翻攝）

2024/04/16 20:24

〔記者劉人瑋／台東報導〕今（十六日）東海岸傳出溺水，小馬部落海面上出現一人赤膊趴於水面浮沈，岸上釣友見狀將其救起並報警後送，惜經急救後仍告無效。

早上十一時十分，台東成功鎮小馬部落海邊發生溺水案件，釣客被救起時己呈現沒有呼吸心跳情況，救護人員進行初步急救，將人送往成功醫院急救，惜最後仍告急救無效、宣佈死亡。死者是年約三十歲的陳姓男子，警方通知家屬前來處理，但落水原因仍待調查。

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目擊的釣客唐先生表示，自己剛到海邊礁石區準備釣魚時，就發現死者上身赤膊在海上約三十公尺處載浮載沈，嚇的趕緊報案求救。東河消防分隊小隊長吳慶東表示，到場時第一時間立馬跳入海中，用游泳方式將落海男子帶回上岸，因男子溺水時間太長已無呼吸心跳，救護人員立即實施CPR，並將他送往台東醫院成功分院進行搶救，最終搶救無效仍宣告不治。

警方表示，落海男性目測約為30多歲，岸邊還留有釣客的釣具，衣物鞋子等物品，推測他是釣客，溺水時間還不清楚，男子的確切身分還有待警方調查釐清。只是近來東海岸溺水接連發生，上月三十一日東河當地的林姓少年在溪口戲水時不幸溺斃，如今成功鎮也發生釣客同樣溺水身亡，消防局提醒民眾，注意戲水安全，垂釣仍需著救生裝備以保安全。

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