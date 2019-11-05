姊弟戀不滿被分手！17歲男學生狠砸前女友車、潑紅漆

黃姓少年不滿前女友提分手，拿著球棒砸她的轎車並潑紅漆。（記者方志賢翻攝）

2019-11-05 16:29:44

〔記者方志賢／高雄報導〕在禮儀公司工作的21歲劉姓女子，3日開車到殯儀館上班，座車卻遭不明人士砸毀，並潑滿紅漆，警方調閱監視器，查出是劉女的前男友黃姓少年所為，黃嫌因不滿她提出分手，憤而砸車、潑漆，警方循線查獲黃嫌並依法送辦。

高雄市鼎金派出所於本月4日接獲21歲劉姓女子報案，指她的轎車停在市立殯儀館附近遭人破壞，左側車窗、前後擋風玻璃被砸毀，車身也遭潑紅漆。

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警方調閱周遭監視器，發現還在讀夜校的17歲黃姓少年，趁四下無人，拿著球棒猛砸轎車車窗，並對車子潑紅漆後，就揚長而去。

劉女向警方表示，黃姓少年是她的前男友，兩人交往一個多月，幾天前她向黃男提出分手，黃男不願分手，並嗆聲要砸她的車，沒想到光天化日下，趁她上班，竟然來砸她的車。

警方隨即循線通知黃姓少年到案說明，全案依少年事件處理法調查，並依規定通報家暴及協助被害人向家事法院申請保護令。

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