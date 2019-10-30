下藥劫殺前女友 冷血男摩鐵伴屍吸安嗑泡麵

下藥迷昏前女友再勒死劫殺的冷血男陳冠霖。（翻攝照片）

2019-10-31 00:00:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子陳冠霖不滿戴姓女友分手，加上本身欠了一屁股債，得知在台積電上班的戴女有些存款，竟以「分手後最後一次聊天」為由騙出戴女載往摩鐵，然後以FM2迷昏趁機勒死，然後大肆搜刮戴女信用卡、提款卡，甚至以手機匯款到自己戶頭中，其間甚至外出買毒，然後折返房間伴屍吸毒、嗑泡麵，接著用死者手機假傳簡訊營造仍存活假象，逃亡時又傳簡訊恐嚇前妻「謝謝你對我做的這些報復！恭喜妳，妳真的成功了！因為妳徹底的改變了我！」「下一個就是你，這是你的選擇！」新竹地檢署依強盜殺人罪嫌將他起訴。

大肆搜刮死者信用卡、提款卡

檢方調查，29歲的陳冠霖去年6月起因積欠信用卡債、貸款、民間貸款等多方債務而需錢孔急，且因不滿戴女剛與他分手，7月1日下午持起子撬開戴女機車置物箱，偷走手機及置物架。

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事後陳男得知戴女銀行帳戶存有想買車子的20萬元，竟想要回交往期間花費約10萬元，遂於7月9日晚間約戴女希望分手後最後一次聊天，便將戴女載到湖山汽車旅館，偷偷以ＦM2先以熱水溶解後，摻入啤酒等飲料迷昏戴女，陳冠霖向戴女催討交往期間花費10萬元遭拒，因藥效逐漸發作，陳男徒手抱住戴女並勒其頸部致死。

為免其犯行遭發現，陳男佯裝戴女向友人發送簡訊「晚上我睡這好了，早上回去換衣服，太累了」等語，使友人誤以為戴女安然無恙。

因戴女已無氣息，陳男遂直接以戴女手指指紋解開手機，登入網路銀行，將帳戶內10萬元轉到他的帳戶，又打到台灣大哥大客服專線，冒用戴女名義，並擅自輸入戴女信用卡卡號等資料，付掉陳男自己4632元手機通話費用，隨後再拿取戴女包包內現金，於凌晨3點外出購買2千元安非他命，又到便利商店買泡麵後，返回摩鐵房間伴屍吸安、嗑泡麵。

清晨5點半陳男在房內傳簡訊給前妻彭女，「謝謝你對我做的這些報復！恭喜妳，妳真的成功了！因為妳徹底的改變了我！」為免其犯行遭發現，陳男佯裝戴女於清晨6點向友人發送簡訊「晚上我睡這好了，早上回去換衣服，太累了」等語，使友人誤以為戴女安然無恙，6點半拿走戴女的金融卡逃離汽車旅館。

清晨7點陳男欲冒領死者帳戶餘額，因密碼輸入錯誤而未遂。陳男於逃逸過程的下午2點多，在網咖向前妻發送訊息恫嚇「下一個就是你，這是你的選擇！」經彭女報警，檢警循線逮捕陳男。

根據勘驗，戴女額頭挫傷處及頸部、雙手指甲皆驗出陳冠霖的DNA，且陳男遭查獲時右側頸部、左鎖骨及雙手手掌有多處抓痕， 證明死者遭其徒手勒頸，且戴女生前掙扎抵抗等事實。最後檢方依強盜殺人等罪嫌起訴陳冠霖。

救護人員急救戴女畫面。（記者蔡彰盛翻攝）

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