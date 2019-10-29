7.5萬封簡訊奪命 韓籍恐怖女友促男友輕生 被美依過失致死起訴

21歲的南韓籍女子柳仁英被美國檢方以過失殺人罪名起訴，指控她的長期霸凌促使男友自殺身亡。（翻攝自CBS）

2019-10-29 11:56:24

〔即時新聞／綜合報導〕2014年震驚全美的「簡訊殺人案」再演？當地時間28日，美國麻州薩克福郡檢察官以過失致死罪名起訴21歲的南韓籍女子柳仁英（音譯，Inyoung You），據檢方調查，柳女與22歲美籍男友、同學鄂圖拉（音譯，Alexander Urtula）交往期間，經常透過文字、語言霸凌男友，甚至透過簡訊催促對方自殺。鄂圖拉於今年5月20日跳樓輕生。目前人在南韓的柳女究竟是否會回美面對控訴？對此，檢察官表示抱持「謹慎但樂觀」的態度。

根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，兩人為美國波士頓學院同學，交往的18個月間，柳女經常對鄂圖拉施以言語、身體和心理虐待，且常態性地以自殘手段威脅、控制男友。該案檢察官表示，家人及同學都曾目睹柳女施暴行徑。

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在鄂圖拉自殺的兩個月前，兩人通了75,000封以上的簡訊，逾半數由柳女所傳送，不停的要男友「去死」，更強調「世界沒有你會更好」；檢察官形容，這些簡訊清楚的呈現了這段關係中兩人的地位，甚至描述這些簡訊呈現了柳女對鄂圖拉的意志與心理徹底、全面的攻擊。

柳女在明知自己的暴行讓男友產生憂鬱和自殺念頭的情況下，仍不斷鼓勵其自殺。長期霸凌所累積的傷害導致鄂圖拉選擇在畢業典禮當日走上輕生一途，其家人還自紐澤西趕來參加，不知情地於典禮會場等待他到場。檢察官並未對當日兩人的互動細節多做描述，僅指出柳女在當天以手機定位追蹤男友的行動，鄂圖拉自殺的當下甚至「在場」。

檢察官於週一宣布了對柳女的起訴；儘管檢察官對於柳女赴美持正面態度，但也表示，若有必要，會循引渡手段讓柳女回美。

同樣在麻州，2014年一名17歲少女以簡訊鼓勵患有憂鬱症的18歲男友自殺。男友輕生後，該少女被依殺人罪起訴，此案曾被HBO改編成紀錄片。

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