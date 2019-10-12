恐怖～賓士遭毀容裝追蹤器 1個月遇刺18次

2019-10-12

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄蔡姓女子的賓士轎車，1月內輪胎遭刺破18次，車子還在停車場遭人噴漆、安裝追蹤器，懷疑是前男友心有不甘不斷騷擾她，報警後卻查不出凶手，讓她惶恐不安。

女疑前男友騷擾

蔡女與林姓前男友分手後，因遭林男騷擾聲請保護令，保護令限制林男不得靠近蔡女住處及工作地點50公尺內。

報警查不出凶手

警方9月6日獲報，蔡女停在住處大樓地下室停車場的白色轎車遭人潑漆，警方查看監視器，發現2名可疑黑衣男靠近她的車，但蔡女並不認識黑衣男。

但蔡女發現，8月18日到9月20日，她的轎車輪胎在高雄、屏東等地一再被刺破，每次都遭人從側面刺破輪胎，「連補胎也補不了」，已經換過至少18個輪胎。

蔡女的父母找林男商談，請他別再騷擾女兒，林反而要求蔡女1個月須和他見2、3次面，且打電話要隨打隨接，不然會做出「讓你們看不出是我做的事」。

上月林男還跟蹤蔡女，在高雄捷運站拉住她，涉嫌違反保護令，警方通知林男到案，依違反家庭暴力防治法罪函送。

嘆這樣還要過多久

蔡女昨受訪感嘆，「我真的不知道這樣的日子，還要過多久！」希望警方能夠積極主動作為，不要再被騷擾。

警方澄清，歹徒追蹤器使用的是「王八卡」，無從追溯來源，在無法取得她前男友涉案證據之下，偵辦難有突破。

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