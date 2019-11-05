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女女戀 恐怖情人想見前女友 把她媽媽打成豬頭
2019-11-05 05:30:00
〔記者王俊忠／台南報導〕同性戀的廖姓女子與女子小宜（化名）交往多年後，小宜要求分手，廖女思念對方，半夜侵入小宜與母親的住處，被其母撞見後，廖女竟把她打成豬頭，被害人嗆「你把我傷成這樣，我女兒還會跟你在一起嗎？」廖女才罷手。台南地院依傷害、侵入住宅罪合併判廖女7月徒刑、緩刑3年，並賠償20萬元給受害人。
小宜的母親表示，廖女曾與女兒交往，分手後，廖女持續尋求復合，始終被女兒拒絕。
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2017年2月3日凌晨近3點許，廖女未經她同意，拿自己的鑰匙打開女兒位在台南的住處門鎖，侵入後被她撞見，廖女就拿隨身攜帶的防狼噴霧劑噴她眼睛，還以電擊棒攻擊她，讓她一陣痠麻。
侵入住宅被撞見 猛力攻擊
廖女接著拿銼刀（起訴指是鐵棒）揮擊她頭部，致頭、臉都受傷。她還說，與廖女爭搶時，銼刀掉落地面，廖女又拿出預藏水果刀作勢刺她，她情急抓住刀身，造成右手虎口受傷。
廖女隨後拿她住處的毛巾，從後勒住她脖子，她抓住毛巾掙脫，並對廖女嗆說「你把我傷成這樣，我女兒還願意跟你在一起嗎？」廖女聞言才罷手。但她頭、臉、左眼與背部已經傷痕累累。
廖女辯解，想念小宜才拿機車鑰匙打開小宜母親家門，在小宜房內待幾分鐘，要離開時撞見她媽媽，情急才拿噴霧劑噴對方，對傷害等行為道歉。
判7月徒刑、賠償37.9萬
法官根據檢警查扣的手電筒、噴霧劑、銼棒與斷裂的刀刃、刀柄，認為警方未扣得電擊棒，且小宜的媽媽還能反抗，廖女右手也有多處傷勢，顯示傷勢並非電擊棒所為，但廖女仍要負起賠償責任。小宜的母親另提民事求償，台南地院民事庭判廖女須再賠醫藥費、手術費與精神慰撫金等共17萬9000多元。