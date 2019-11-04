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父親女友在水壺加洗潔精害流產？檢方調查結果出爐

翁女丈夫在臉書爆料公社PO文懷疑岳父女友在老婆水壺加洗碗精。（資料照〉　

翁女丈夫在臉書爆料公社PO文懷疑岳父女友在老婆水壺加洗碗精。（資料照〉　

2019-11-04 15:40:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市新莊區1名31歲翁姓孕婦，與父親的35歲黃姓女友不合常爆口角，指控黃女連續2天在她的飲水壺內添加洗碗精，害她腹瀉及意圖要讓腹中胎兒流產，黃女涉嫌傷害罪部分，獲翁女撤告，予以不起訴；墮胎未遂部分，因無科學根據證明洗碗精會造成胎兒死亡，也不起訴。

翁女丈夫今年4月在臉書爆料公社PO文：「新北市新莊區有一位非常有愛心的小姐，有次在我老婆的水壺內加洗碗精，經過多次查詢有異決定裝攝影機側錄，於是發現了驚人的八點檔劇情！」丈夫也說水壺平常都是拿來裝拿鐵，所以不會發現異味，而這名女子是他岳父的女朋友，平時都跟老婆同住，最後還強調「人在做天在看，不是不報時候未到」。

翁女提告指控，黃女今年4月13日、14日兩度在她的平日常用的飲水壺，加入洗碗精，害她腹瀉，事後到婦科回診，透過超音波診斷發現懷孕23周大的胎兒有唇顎裂（兔唇）的症狀，直覺是喝了洗碗精所致，因經常與黃女爆發口角爭執，懷疑對方以此手段報復。

黃女警詢時供稱，只是故意洗不乾淨讓洗碗精殘留；庭訊時坦承在翁女水壺女加入洗碗精，但否認有墮胎犯意。

黃女涉嫌傷害罪，獲翁女撤告不起訴；墮胎未遂罪部分，因無科學根據指出洗碗精會使胎兒流產，且洗碗精本就用於清洗鍋碗瓢盆等食器，成分頂多致人腹瀉、過敏等不舒服狀況，應無可能造成胎兒死亡結果，因此將黃女不起訴。

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