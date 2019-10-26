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首頁　>　社會

擋路被嗆「路是你家開的」 男暴走狂追打斷對方手臂

林姓刑事部分判罰5萬5000；民事被判賠償醫藥費與精神慰撫金共台幣20萬餘元。（資料照）

林姓刑事部分判罰5萬5000；民事被判賠償醫藥費與精神慰撫金共台幣20萬餘元。（資料照）

2019-10-26 21:16:45

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子駕車臨停擋路，違規在先，遭嗆「路是你家開的！」竟暴走開車狂追，狠將對方手打斷。刑事部分判罰5萬5000；民事審理時，林也不出庭，法院就依對方請求，一毛不刪，判林男還要賠償對方醫藥費與精神慰撫金共台幣20萬餘元，可上訴。

判決指出，林姓男子去年7月某日晚間，開車載妻行經基隆市七堵區明德一路與崇智街路口時，臨停路旁下車購物，擋到路過曾姓駕駛，曾男不滿，駕車超越林車時，向副駕駛座的林妻嗆：「路是你家開的？」

林男聽了不爽，在後追逐曾男，遇紅燈時下車與曾男理論，雙方一言不合，林男動手毆打曾男，把他摔倒在地，還出腳踹，致曾男左耳及左肩挫傷、左手肘及左膝擦傷、左側肱骨骨折。

曾男對林男提告傷害，與刑事附帶民事求償包括醫療費12萬7744元及精神慰撫金8萬元，共計20萬7744元。

刑事部分，基隆地院已依傷害罪嫌，判處林拘役55天，得易科5萬5000元。

民事部分，法院審理期間，林男並未到庭辯護。法院認為，林男自己違反交通規則在先，僅因曾駕車超越林男的車，對林妻說：「路是你家開的」這句話，即以暴力相向，對曾男拳打腳踢，致曾手骨折，精神受驚嚇，身心飽受折磨，事後又不聞不問，認為曾的求償有理，一毛不刪，判林男敗訴，要賠償曾男20萬7744元。

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