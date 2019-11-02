北投溫泉季撞神轎祈福 士林地檢署也插一腳

士林地檢署結合北投溫泉季，舉辦反賄選活動。（記者吳政峰翻攝）

2019-11-02 19:58:48

〔記者吳政峰／台北報導〕「北投溫泉季」是台北市北投地區的年度盛事，結合觀光、美食、文創、公益活動，並舉辦撞神轎祈福盛典，吸引各地人潮眾多，士林地檢署看準這波熱潮，2日也插一腳設攤，與更生保護會士林分會共同宣導反賄選，另類手法吸引不少遊客目光。

士檢指出，「第15任正副總統暨第10屆立法委員選舉」大選腳步日近，為加深民眾對反賄選的意志和決心，日強想到可結合北投溫泉季辦理相關活動，規劃「科技查賄」、「雲端反賄」二大選舉查察宣導主軸，宣傳檢舉賄選QRCODE及雲端反賄平台，並推廣士檢設計的反賄選有獎徵答電腦網頁，鼓勵民眾手機掃描QRCODE，答題拿獎品。

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士檢解釋，今年的反賄選宣導策略上，同時著重於深度及廣度，運用多元宣導素材及媒介，以貼近民眾生活及科技連結的方式，深化宣導反賄選； 同時也積極結合各項活潑熱鬧的在地活動，與民眾面對面近距離宣導，讓反賄選理念廣化的遍植於社會的各個角落。

士檢強調，本次活動藉由機智問答拿獎品，並鼓勵民眾熟記檢舉賄選專線0800-024-099撥通後轉4，民眾若有賄選情資，經查核無誤後，檢舉獎金最高達1500萬元；士檢也提醒，民眾發現賄選情事，可立刻用科技方式檢舉，非常便利。

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