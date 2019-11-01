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散布小英祭奠日本士兵謠言不罰 法官：可經討論揭發假內容

宋姓男子在臉書社團上，轉貼分享「蔡英文祭奠日本士兵」等不實謠言，新北地院三重簡易庭法官認為，宋男主要目的在於評論新聞時事，並無煽動或蠱惑人心的立即危險，裁定不罰。（示意圖）

宋姓男子在臉書社團上，轉貼分享「蔡英文祭奠日本士兵」等不實謠言，新北地院三重簡易庭法官認為，宋男主要目的在於評論新聞時事，並無煽動或蠱惑人心的立即危險，裁定不罰。（示意圖）

2019-11-01 16:33:10

〔記者王定傳／新北報導〕宋姓男子在臉書社團上，轉貼分享「蔡英文祭奠日本士兵」等不實謠言，警方依違反社會秩序維護法將他送辦；新北地院三重簡易庭法官認為，宋男主要目的在於評論新聞時事，並無煽動或蠱惑人心的立即危險，且縱使內容是假的，仍可透過言論討論予以揭發，裁定不罰。

警方調查，今年8月25日下午4時許，宋男在數個臉書政治性社團上，轉貼分享「蔡英文堂弟蔡世能在桃園成立大日本帝國，希望重建日本政府」不實謠言，還在連結的影片上加註：「蔡英文祭奠日本士兵」等謠言。

警方調查後依違反社維法中的「散佈謠言，足以影響公共安寧」，移由法院裁處；宋男辯稱，因為對「日本帝國」很反感，才要轉貼在個人臉書，讓朋友知道此事，且自己是有經過查證，才會轉貼分享。

法官認為，宋男主要目的在於評論新聞時事，並無煽動或蠱惑人心立即危險，縱使他所貼內容事後被確認是假的，仍可透過其他言論討論方式，予以揭發，更何況現今網路發達，若要每個人須逐一過濾清查所接收的訊息為真實後才轉貼傳布，恐有害於資訊流通，嚴重影響自由言論所能發揮的功能，違背憲法保障言論自由的意旨。

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