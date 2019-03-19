指奧步要公務員票箱偷放票 女散佈謠言判罰3千

2019-03-19 22:01

〔記者王定傳／新北報導〕去年九合一選舉前，王姓女子在臉書社團散佈謠言：「聽說票已經送出來了，要求公務人員幫忙放進票箱內部夾層，很多公務人員不肯；第二種是已經把不配合的監票人員換成民進黨籍的黨工」；新北地院法官認定王女所為違反社會秩序維護法中的「散佈謠言足以影響公共安寧」，裁處3000元罰鍰。

去年11月17日，王女在臉書社團「2018反蔡英文暴政連盟」張貼謠言指稱：「轉貼可能性高的奧步：聽說票已經送出來了，要求公務人員幫忙放進票箱內部夾層。很多公務人員不肯」甚至還說：「第二種是已經把不配合的監票人員換成民進黨籍的黨工。」

中選會當晚發出新聞稿澄清：「相關不實訊息除函送刑事局查緝假訊息專案小組依法處理外，也呼籲民眾遇有此類不實訊息時，切勿再次傳播，更不可任意捏造不實訊息，造成社會秩序恐慌不安」。

警方事後查出是王女所為，將她依違反社維法移由法院裁處；法官認為，王女自承張貼這些文字時並未查證，且內容並非事實，已構成散佈謠言要件，應依法論處。

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